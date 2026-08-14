Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường Phúc Yên năm 2026

Ngày 14/8, UBND phường Phúc Yên tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026.

Tại Ngày hội, các đại biểu và Nhân dân cùng ôn lại truyền thống, khẳng định vai trò của Nhân dân trong giữ gìn an ninh, trật tự, xây dựng thế trận an ninh Nhân dân; đồng thời đánh giá kết quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn.

Lãnh đạo UBND phường Phúc Yên tặng hoa, chúc mừng ngày hội.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn phường Phúc Yên có nhiều chuyển biến, đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực. Công an phường chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai các chủ trương, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh về xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Hàng nghìn lượt tuyên truyền được thực hiện thông qua hệ thống truyền thanh, các hội nghị trực tiếp, mạng xã hội và trang Facebook.

Phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm phát huy hiệu quả rõ nét. Nhiều tin báo có giá trị từ Nhân dân giúp lực lượng Công an kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc ngay từ cơ sở. Đặc biệt, nhiều mô hình tự quản về an ninh, trật tự tiếp tục được duy trì, phát huy hiệu quả như “Tổ liên gia an toàn PCCC”, hệ thống camera an ninh, các nhóm Zalo kết nối bảo đảm an ninh, trật tự. Công an phường cũng chủ động xây dựng mô hình “Mỗi cán bộ công an một tổ dân phố không ma túy, dòng họ không ma túy”, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng địa bàn không ma túy trong năm 2026.

Lãnh đạo UBND phường Phúc Yên trao Giấy khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tại ngày hội, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đã được biểu dương, khen thưởng.

Phương Liên