Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Vĩnh An năm 2026

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Ngày 14/8, tại thôn Yên Trù, xã Vĩnh An đã tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026. Dự ngày hội có lãnh đạo một số sở, ngành; thành viên Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) tỉnh.
Lãnh đạo xã Vĩnh An tặng hoa chúc mừng ngày hội.
Những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ xã Vĩnh An ngày càng đi vào chiều sâu. Hiện nay, 19/19 thôn trên địa bàn xã duy trì các quy ước và phương án bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT); duy trì hoạt động của 10 mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, gồm 2 mô hình điểm về ANTT; 1 mô hình “5 tự quản” với 9 điểm nhân rộng; 1 mô hình “4 an toàn” với 15 điểm nhân rộng cùng nhiều mô hình khác.
Đặc biệt, xã duy trì 224 tổ liên gia tự quản về ANTT và 19 tổ hòa giải với 124 thành viên. Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được củng cố với 19 tổ, 60 thành viên thường xuyên bám sát địa bàn, nắm tình hình và giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở.
Năm 2025 và 6 tháng năm 2026, trên địa bàn xã Vĩnh An không xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người; không phát sinh điểm nóng liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng hay các vấn đề về chế độ, chính sách.
Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới, thời gian tới, lực lượng Công an xã tiếp tục tham mưu Đảng ủy, UBND xã Vĩnh An ban hành các nghị quyết, kế hoạch chuyên đề về công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân tham gia giữ gìn bình yên từ cơ sở.
Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ xã Vĩnh An tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và Bộ Công an về công tác bảo đảm ANTT.
Lực lượng Công an xã đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật; tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; củng cố và nâng cao hiệu quả các mô hình tự quản về ANTT tại cơ sở, góp phần đưa phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đi vào chiều sâu.
Lãnh đạo Công an tỉnh tặng quà cho các mô hình và cá nhân tiêu biểu thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Vĩnh An.
Lãnh đạo xã Vĩnh An trao giấy khen của Chủ tịch UBND xã cho các tập thể, cá nhân.
Tại ngày hội, Ban tổ chức đã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân, các mô hình tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.
Văn Hải - Đặng Thưởng
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