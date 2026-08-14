Hướng dẫn sắp xếp, bổ nhiệm, thực hiện chế độ, chính sách, xếp lương nhà giáo

Toàn văn Công văn số 5243/BGDĐT-NGCBQLGD của Bộ GDĐT hướng dẫn thực hiện công tác quản lý đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân sự hỗ trợ giáo dục (tuyển dụng, sắp xếp, bổ nhiệm chức danh, thực hiện chế độ, chính sách, xếp lương...).

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 5243/BGDĐT-NGCBQLGD, ngày 10/8/2026 gửi UBND các tỉnh, thành phố hướng dẫn thực hiện công tác quản lý đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân sự hỗ trợ giáo dục. Trong đó hướng dẫn cụ thể việc tuyển dụng, điều động, thuyên chuyển đối với nhà giáo; bố trí, sắp xếp, thực hiện chế độ, chính sách đối với hiệu trưởng, giám đốc, phó hiệu trưởng, phó giám đốc, nhân sự hỗ trợ giáo dục khi thực hiện sắp xếp các cơ sở giáo dục; bổ nhiệm chức danh, xếp lương, bố trí bậc nghề nghiệp đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, nhân sự hỗ trợ giáo dục;....

Để bảo đảm thống nhất trong triển khai thực hiện công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý đối với đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, nhân sự hỗ trợ giáo dục trong bối cảnh đồng thời thực hiện các quy định của pháp luật về nhà giáo, quy định của pháp luật về viên chức và sắp xếp cơ sở giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, theo phạm vi thẩm quyền được giao, quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện một số nội dung sau:

1. Một số lưu ý chung đối với công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân sự hỗ trợ giáo dục

Thực hiện nghiêm các quy định về cơ chế đặc thù, vượt trội trong tuyểndụng, sử dụng và quản lý nhân lực ngành Giáo dục theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 248/2025/QH151.

Trong đó lưu ý: Khoản 2 Điều 9 Nghị quyết số248/2025/QH15 quy định “Trường hợp có quy định khác nhau về cùng một vấn đề giữa Nghị quyết này với luật, nghị quyết khác của Quốc hội thì áp dụng quy định của Nghị quyết này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này”; khoản 3 Điều 9 Nghị quyết số 248/2025/QH15 quy định “Trường hợp văn bản của Quốc hội ban hành sau Nghị quyết này có quy định cơ chế, chính sách ưu đãi hoặc thuận lợi hơn quy định của Nghị quyết này thì áp dụng cơ chế, chính sách đó”.

Việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý nhà giáo thực hiện theo quy định của pháp luật về nhà giáo; đối với những nội dung pháp luật về nhà giáo không quy định hoặc dẫn chiếu thực hiện thì áp dụng theo pháp luật có liên quan.

2. Về việc tuyển dụng, tiếp nhận, ký hợp đồng lao động, điều động, thuyên chuyển đối với nhà giáo, nhân sự hỗ trợ giáo dục

Để bảo đảm đủ đội ngũ triển khai nhiệm vụ năm học 2026 - 2027, đề nghị tiếp tục thực hiện tuyển dụng, tiếp nhận nhà giáo và nhân sự hỗ trợ giáo dục đồng thời với việc rà soát, sắp xếp cơ sở giáo dục; tuyển dụng, tiếp nhận đủ số lượng theo chỉ tiêu biên chế được giao, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định và phù hợp với nhu cầu vị trí việc làm sau khi sắp xếp.

Đồng thời, quán triệt và thực hiện nguyên tắc “ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên” theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Xác định số lượng nhà giáo, nhân sự hỗ trợ giáo dục còn thiếu so với sốbiên chế được giao và số lượng còn thiếu so với định mức quy định để thực hiệnchế độ hợp đồng lao động theo quy định tại điểm d, điểm đ khoản 2 Điều 6 Nghịđịnh số 235/2026/NĐ-CP5.

Bố trí nguồn kinh phí thực hiện hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 235/2026/NĐ-CP.

Không để xảy ra tình trạng giáo viên kiêm nhiệm các vị trí việc làm khác ngoài công tác giảng dạy, giáo dục do thiếu các vị trí nhân sự hỗ trợ giáo dục.

Khẩn trương ban hành quy chế điều động, thuyên chuyển nhà giáo để làm căn cứ bố trí đội ngũ trong quá trình sắp xếp cơ sở giáo dục.

Trong đó, cần quy định rõ việc bố trí công tác sau khi kết thúc thời hạn điều động (đối với trường hợp điều động có thời hạn).

Lưu ý bảo đảm thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người được điều động theo quy định, bao gồm việc bảo lưu chế độ phụcấp ưu đãi theo nghề.

Sử dụng linh hoạt, hiệu quả đội ngũ nhà giáo hiện có thông qua điều động, thuyên chuyển, biệt phái, dạy liên trường hoặc các hình thức phù hợp khác, bảo đảm bố trí đủ nhà giáo cho các cơ sở giáo dục và quyền, lợi ích hợp pháp của đội ngũ.

3. Bố trí, sắp xếp, thực hiện chế độ, chính sách đối với hiệu trưởng, giám đốc, phó hiệu trưởng, phó giám đốc, nhân sự hỗ trợ giáo dục khi thực hiện sắp xếp các cơ sở giáo dục

Việc bố trí, sắp xếp, thực hiện chế độ, chính sách đối với hiệu trưởng, giám đốc, phó hiệu trưởng, phó giám đốc, nhân sự hỗ trợ giáo dục khi thực hiện sắp xếp các cơ sở giáo dục thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP8 ngày05/8/2026 của Chính phủ.

Trong đó, đề nghị lưu ý đến đối tượng áp dụng của Nghị quyết số 37/2026/NQCP, cụ thể như sau:

- Việc bố trí, sắp xếp, thực hiện chế độ, chính sách đối với hiệu trưởng, giám đốc, phó hiệu trưởng, phó giám đốc, nhân sự hỗ trợ giáo dục theo quy định tại Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP chỉ áp dụng đối với hiệu trưởng, giám đốc, phó hiệu trưởng, phó giám đốc, nhân sự hỗ trợ giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên và cơ sở giáo dục nghền ghiệp công lập thực hiện sắp xếp theo Công văn số 777/TTg-TCCV và Công văn số 814/TTg-TCCV.

- Không áp dụng các quy định về cơ cấu, số lượng, chính sách của hiệu trưởng, giám đốc, phó hiệu trưởng, phó giám đốc, nhân sự hỗ trợ giáo dục tại Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP đối với các cơ sở giáo dục không thực hiện sắp xếp; giữ ổn định đội ngũ hiện có (trừ các trường hợp bắt buộc phải bố trí lại theo quy định của pháp luật) để bảo đảm các điều kiện triển khai nhiệm vụ năm học 2026 - 2027.

4. Về việc bổ nhiệm chức danh, xếp lương, bố trí bậc nghề nghiệp đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, nhân sự hỗ trợ giáo dục

Việc bố trí bậc nghề nghiệp thực hiện sau khi vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Nghị định số 232/2026/NĐ-CP9.

Trong thời gian chưa phê duyệt vị trí việc làm theo quy định mới, tiếp tục thực hiện tuyển dụng, sử dụng và quản lý đội ngũ theo các quyết định phê duyệt vị trí việc làm (theo chức danh nghề nghiệp) đã ban hành trước ngày 01/7/202610.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang nghiên cứu, hoàn thiện các quy định về định mức số lượng người làm việc, chuẩn nghề nghiệp, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với các viên chức giáo dục và đào tạo để địa phương, cơ sở giáo dục có căn cứ xây dựng, phê duyệt vị trí việc làm.

Tiếp tục thực hiện việc bổ nhiệm chức danh và xếp lương đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân sự hỗ trợ giáo dục đã đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo đề án vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 01/7/2026.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định chuẩn nghề nghiệp, bổ nhiệm chức danh và xếp lương nhà giáo trong cơ sở giáo dục công lập.

Trong đó, có hướng dẫn cụ thể đối với trường hợp bổ nhiệm lại và xếp lại lương theo quy định tại khoản 12 Điều 5 Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT.

Do đó, đối với trường hợp quy định tại khoản12 Điều 5 Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT sẽ thực hiện việc bổ nhiệm lại và xếp lại lương theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong thời gian tới.

5. Về việc tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với nhà giáo

Khoản 9 Điều 62 Nghị định số 259/2026/NĐ-CP quy định “trường hợp pháp luật về nhà giáo có quy định khác về thẩm quyền, tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục trong công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức là nhà giáo thì thực hiện theo quy định của pháp luật về nhà giáo và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo”.

Vì vậy, tiếp tục thực hiện các đề án, kế hoạch tuyển dụng, tiếp nhận, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp nhà giáo đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 30/6/2026 đến hết ngày 31/12/2026 theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Nghị định số 93/2026/NĐ-CP.

Khi xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, tiếp tục áp dụng các quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và thăng hạng chức danh nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành trước ngày Nghị định số 93/2026/NĐCP có hiệu lực thi hành.

6. Về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và chứng chỉ bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp nhà giáo

Thực hiện Luật Nhà giáo số 73/2025/QH15, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các Thông tư quy định chuẩn nghề nghiệp nhà giáo. Theo đó, chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp được thay thế bằng chứng chỉ bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp.

Tại điều khoản chuyển tiếp của các Thông tư quy định chuẩn nghề nghiệp nhà giáo đã quy định:

(1) Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhà giáo (bao gồm cả chứng chỉ bồi dưỡng theo hạng) được cấp trước ngày 31/12/2026 theo quy định của pháp luật được xác định tương đương với chứng chỉ bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp nhà giáo ở cấp học, trình độ đào tạo tương ứng;

(2) Nhà giáo được tuyển dụng, tiếp nhận, thay đổi vị trí việc làm sang vị trí việc làm nhà giáo trước ngày các Thông tư quy định chuẩn nghề nghiệp có hiệu lực thi hành thì không yêu cầu đáp ứng tiêu chuẩn có chứng chỉ bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp nhà giáo;

(3) Trường hợp được tuyển dụng, tiếp nhận, thay đổi vị trí việc làm sang vị trí việc làm nhà giáo kể từ ngày các Thông tư quy định chuẩn nghề nghiệp có hiệu lực thi hành thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp nhà giáo trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày chương trình bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp có hiệu lực thi hành.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa ban hành chương trình bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp, do đó, thời điểm hiện tại chưa yêu cầu giáo viên phải có ngay chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

Điểm a khoản 3 Điều 62 Nghị định số 259/2026/NĐ-CP quy định các khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành theo Nghị định số 101/2017/NĐ-CP phải hoàn thành trước ngày 30/9/2026.

Đề nghị các địa phương lưu ý để thực hiện việc bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đúng quy định; đối với nhà giáo đã được cử và đang tham gia khóa bồi dưỡng thì bảo đảm hoàn thành trước ngày 30/9/2026 theo quy định.

Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo và thực hiện.

Toàn văn Công văn số 5243/BGDĐT-NGCBQLGD hướng dẫn thực hiện công tác quản lý đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân sự hỗ trợ giáo dục

Theo chinhphu.vn