Tam Nông xử lý nghiêm vi phạm trật tự xây dựng trên đất nông nghiệp

Sáng 11/8, UBND xã Tam Nông tổ chức kiểm tra, xử lý và vận động người dân tự giác tháo dỡ các công trình xây dựng vi phạm quy định về quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn thôn 1.

Đoàn công tác của UBND xã chứng kiến việc tháo dỡ các vi phạm về trật tự xây dựng tại gara ô tô Gia Huy.

Tại gara ô tô Gia Huy, do anh Vũ Văn Châu làm chủ, đoàn công tác UBND xã Tam Nông đã kiểm tra, giám sát việc tự giác tháo dỡ phần công trình xây dựng vi phạm. Cùng ngày, đoàn công tác gặp gỡ, tuyên truyền, vận động gia đình bà Lê Thị Oanh và ông Trần Đình Bằng chấp hành các quy định về quản lý, sử dụng đất đai; đồng thời ký cam kết tự giác tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, không để tái diễn vi phạm.

Những vi phạm tại hộ bà Lê Thị Oanh đã được yêu cầu cam kết tháo dỡ theo quy định và không tái diễn.

Tại buổi làm việc, UBND xã Tam Nông tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, trật tự xây dựng; nhấn mạnh việc tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp là hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và công tác quản lý nhà nước tại địa phương.

Theo UBND xã Tam Nông, thời gian tới, xã tiếp tục tăng cường kiểm tra, rà soát địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng ngay từ khi mới phát sinh; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật, góp phần giữ vững kỷ cương trong quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn.

Minh Tự