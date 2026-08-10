Vướng mắc trong hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Tam Dương

Cho rằng hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu chưa được giải quyết thỏa đáng, ông Đào Xuân Dũng, thôn Đồng Bông, xã Tam Dương đã gửi đơn đến Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ. Qua tìm hiểu, điểm mấu chốt của vụ việc nằm ở sự chưa thống nhất giữa nội dung công dân kê khai và kết quả xác minh của cơ quan chuyên môn về nguồn gốc thửa đất.

Công dân cho rằng đất được khai hoang từ năm 1992

Theo nội dung đơn, ông Đào Xuân Dũng phản ánh những bất cập trong quá trình giải quyết hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với thửa đất gia đình đang sử dụng tại thôn Đồng Bông, xã Tam Dương.

Thửa đất của gia đình ông Đào Xuân Dũng.

Ông Dũng cho biết thửa đất do ông khai hoang từ năm 1992. Năm 1997, do phải đi chấp hành án nên ông giao lại cho bố mẹ trông nom, canh tác. Sau khi trở về địa phương năm 2003, ông xây dựng nhà ở và tiếp tục sử dụng thửa đất cho đến nay.

Theo các giấy tờ ông Dũng cung cấp, thửa đất số 33 có diện tích 621,1m2, gồm đất ở nông thôn và đất trồng cây lâu năm; hồ sơ địa chính thể hiện tên người sử dụng là ông Đào Xuân Dũng và chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ông Dũng cho rằng gia đình đã sử dụng đất ổn định, không xảy ra tranh chấp với các hộ liền kề. Tuy nhiên, trong quá trình thẩm tra hồ sơ, việc xác minh nguồn gốc đất chưa có sự tham gia trực tiếp của ông. Một số nội dung liên quan đến thời điểm sử dụng đất, quá trình sinh sống và sử dụng điện tại khu vực cũng chưa được làm rõ đầy đủ. Công dân đồng thời phản ánh hồ sơ chưa được trả lời theo thời gian đã hẹn, quá trình hoàn thiện thủ tục kéo dài, gây khó khăn cho gia đình.

Kê khai ban đầu có thông tin chưa chính xác

Do sức khỏe hạn chế và việc đi lại gặp nhiều khó khăn, ông Đào Xuân Dũng đã ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Linh thay mặt kê khai, nộp và bổ sung hồ sơ. Bà Linh thừa nhận trong lần kê khai đầu tiên, do chưa nắm rõ nguồn gốc thửa đất nên đã ghi theo hướng “đất ông cha để lại”. Sau khi trao đổi lại với ông Dũng, bà đã điều chỉnh hồ sơ, xác định đây là diện tích do ông Dũng trực tiếp khai hoang từ năm 1992.

Ông Đào Xuân Dũng (ngồi xe lăn).

Theo bà Linh, sự khác nhau giữa hai lần kê khai là một trong những nguyên nhân khiến hồ sơ phải bổ sung và xác minh lại. Gia đình mong muốn cơ quan chức năng xem xét vụ việc trên cơ sở hiện trạng sử dụng đất, các giấy tờ hiện có và thông tin từ những người sinh sống lâu năm tại khu vực.

Bà Đinh Thị Hợp - mẹ của ông Dũng cho biết: Sau khi ông Dũng khai hoang diện tích đất, trong thời gian con trai vắng nhà, bà chỉ trồng hoa màu và quản lý giúp. Khi trở về địa phương, ông Dũng xây nhà, sinh sống trên thửa đất, còn đất của bà ở vị trí khác.

Một số người dân sinh sống lâu năm tại thôn Đồng Bông cũng xác nhận ông Dũng đã xây nhà tại đây từ khoảng năm 2003 và trong quá trình sử dụng không thấy xảy ra tranh chấp với các hộ xung quanh.

Tuy nhiên, đây mới là những thông tin do công dân, người thân và một số hộ dân cung cấp. Việc xác định chính xác nguồn gốc, thời điểm và quá trình sử dụng đất vẫn cần căn cứ vào hồ sơ địa chính, tài liệu pháp lý và kết quả xác minh của cơ quan có thẩm quyền.

Cơ quan chuyên môn cho rằng hồ sơ có nhiều thông tin khác nhau

Làm việc với phóng viên, đại diện Phòng Nông nghiệp và Môi trường xã Tam Dương cho biết: Cuối tháng 12/2025, cơ quan chức năng tiếp nhận hồ sơ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất của ông Đào Xuân Dũng do bà Nguyễn Thị Linh nộp theo ủy quyền. Qua kiểm tra, hồ sơ ban đầu kê khai nguồn gốc thửa đất là “đất khai hoang do ông cha để lại”. Với nội dung này, cơ quan chuyên môn đã hướng dẫn công dân cung cấp các giấy tờ liên quan đến quyền thừa kế, phân chia di sản và những căn cứ pháp lý cần thiết. Sau đó, công dân nộp lại hồ sơ với nội dung điều chỉnh thành “đất tự khai hoang”. Một số mốc thời gian về quá trình sử dụng đất cũng có sự thay đổi so với lần kê khai trước.

Cán bộ UBND xã Tam Dương trao đổi với phóng viên về vụ việc.

Theo cơ quan chuyên môn, việc cùng một thửa đất nhưng có các nội dung kê khai khác nhau là căn cứ để tiến hành xác minh tại khu dân cư, làm việc với đại diện thôn và những người liên quan nhằm xác định nguồn gốc đất.

Kết quả xác minh bước đầu cho thấy còn có thông tin khác với nội dung công dân kê khai. Cơ quan chuyên môn cho rằng hồ sơ chưa đủ căn cứ để tiếp tục xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đề nghị công dân cung cấp thêm tài liệu chứng minh quá trình sử dụng đất.

Ông Nguyễn Quang Hòa - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Nông nghiệp và Môi trường xã Tam Dương cho biết, đối với trường hợp sử dụng đất không có đầy đủ giấy tờ, việc lấy ý kiến khu dân cư và xác minh nguồn gốc đất là một trong những nội dung cần thực hiện.

Theo ông Hòa, quá trình xác minh với đại diện khu dân cư và người thân trong gia đình ông Dũng xuất hiện thông tin cho rằng thửa đất có nguồn gốc do bố ông Dũng để lại và chưa thực hiện phân chia di sản thừa kế. Đây là nội dung khác với việc ông Dũng khẳng định bản thân trực tiếp khai hoang đất từ năm 1992.

Đại diện cơ quan chuyên môn cho biết đã ban hành các văn bản trả lời, hướng dẫn công dân bổ sung hồ sơ. Quan điểm của đơn vị là việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải căn cứ hồ sơ pháp lý, kết quả xác minh thực tế và tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục.

Cần tiếp tục rà soát toàn diện hồ sơ

Lãnh đạo UBND xã Tam Dương cho biết đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn tiếp tục rà soát, xác minh và hướng dẫn công dân thực hiện các thủ tục theo quy định. Trường hợp có nội dung vượt thẩm quyền hoặc cần xin ý kiến chuyên môn, địa phương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để xem xét, giải quyết.

Qua thông tin từ các bên, có thể thấy điểm mấu chốt của vụ việc là việc xác định nguồn gốc thửa đất. Trong khi ông Đào Xuân Dũng khẳng định diện tích đất do bản thân khai hoang từ năm 1992, được gia đình quản lý giúp trong thời gian ông vắng mặt và được ông tiếp tục sử dụng ổn định sau năm 2003, thì kết quả xác minh của cơ quan chuyên môn lại xuất hiện thông tin cho rằng đất có nguồn gốc từ bố ông để lại.

Bên cạnh đó, việc hồ sơ ban đầu ghi “đất ông cha để lại”, sau đó điều chỉnh thành “đất tự khai hoang” cũng làm phát sinh yêu cầu phải xác minh, đối chiếu thêm.

Để giải quyết dứt điểm vụ việc, cơ quan có thẩm quyền cần tiếp tục kiểm tra hồ sơ địa chính qua các thời kỳ; làm rõ thời điểm, nguồn gốc và quá trình sử dụng đất; đối chiếu thông tin của công dân với kết quả xác minh tại khu dân cư; đồng thời thông báo rõ ràng bằng văn bản về căn cứ, trình tự và phương án giải quyết.

Việc rà soát cần được thực hiện khách quan, thận trọng, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tránh để vụ việc kéo dài, phát sinh đơn thư.

Liên Phương