Giá vàng hôm nay 14/8: Vàng trong nước giảm, cao hơn vàng thế giới 5,7 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 14/8, vàng SJC được niêm yết ở mức 141,3 - 144,3 triệu đồng/lượng, giá vàng thế giới giao ngay trên sàn Kitco giảm về mức 4.384,1 USD/oz.

Vàng trong nước và thế giới cùng giảm

Giá vàng chốt phiên giao dịch cuối ngày 14/8, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 141,3 triệu đồng/lượng; giá bán là 144,3 triệu đồng/lượng, giảm 300 ngàn đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua – bán ở mức 141,3 - 144,3 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào – bán ra so với mở cửa phiên giao dịch gần nhất. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Vàng SJC giảm

Trong khi đó, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 140,8 – 143,8 triệu đồng/lượng (mua – bán). Giảm 300 ngàn đồng/lượng ở cả chiều mua vào – bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 141,2 – 145,2 triệu đồng/lượng, giảm 300 ngàn đồng/lượng ở cả chiều mua vào – bán ra so với phiên liền trước.

Cuối giờ chiều ngày 14/8 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.384,1 USD/oz, giảm 28 USD/oz so với phiên trước. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 13/8: 1 USD = 26.250 VND, giá vàng thế giới tương đương 138,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn 5,7 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.

Chuyên gia dự báo về giá vàng cuối năm nay

Hiệp hội Thị trường Kim loại quý London (LBMA) vừa công bố kết quả khảo sát giữa năm đối với 16 chuyên gia phân tích chuyên nghiệp, qua đó cập nhật triển vọng giá vàng trong phần còn lại của năm 2026.

Theo LBMA, mức dự báo bình quân của các chuyên gia đối với giá vàng vào cuối năm 2026 là khoảng 4.500 USD/ounce. Trong số 16 người tham gia khảo sát, dự báo cuối năm cao nhất lên tới 5.100 USD/ounce, trong khi mức thấp nhất là 3.879 USD/ounce.

Khảo sát được LBMA thực hiện trong tháng 7, thời điểm thị trường vàng vừa trải qua giai đoạn biến động mạnh.Trong 7 tháng đầu năm 2026, giá vàng từng lập mức cao kỷ lục 5.501,70 USD/ounce vào ngày 29.1, sau đó giảm xuống mức thấp nhất năm là 3.978,55 USD/ounce vào ngày 1.7. Đến cuối tháng 7, kim loại quý này đứng ở mức 4.026,60 USD/ounce, giảm 8,2% so với đầu năm. Giá vàng bình quân trong 7 tháng đầu năm đạt 4.595,75 USD/ounce.

LBMA đánh giá cuộc khảo sát giữa năm cho thấy kỳ vọng của giới phân tích đã dần điều chỉnh để phù hợp hơn với những gì diễn ra trên thị trường.

Theo kết quả mới nhất, giá vàng bình quân cả năm 2026 được dự báo ở mức 4.604 USD/ounce. Đáng chú ý, dự báo về mức giá cao nhất trong nửa cuối năm có sự chênh lệch lớn giữa các chuyên gia, dao động từ 4.872-5.800 USD/ounce. Ở chiều ngược lại, mức thấp nhất được đưa ra là 3.450 USD/ounce.

Điều này cho thấy dù mức dự báo trung bình cuối năm tập trung quanh vùng 4.500 USD/ounce, giới phân tích vẫn để ngỏ khả năng vàng tiếp tục trải qua những đợt biến động lớn.

Theo LBMA, các yếu tố chính tác động đến giá vàng nhìn chung không thay đổi đáng kể so với đầu năm. Rủi ro địa chính trị, đặc biệt tại Trung Đông; lạm phát Mỹ; định hướng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương tiếp tục được theo dõi sát.

Trong 16 chuyên gia tham gia khảo sát giữa năm, 5 người xem tình hình Iran là mối quan tâm hàng đầu; một người nhấn mạnh nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương. Phần lớn những người còn lại tập trung vào chính sách của Fed và phản ứng của cơ quan này trước diễn biến lạm phát Mỹ.

Trong khảo sát thường niên về kim loại quý công bố đầu năm 2026, LBMA từng ghi nhận mức dự báo giá vàng bình quân cả năm là 4.741,97 USD/ounce.

Khoảng dự báo của các chuyên gia khi đó rất rộng, từ 3.450 USD/ounce đến 7.150 USD/ounce, cho thấy mức độ bất định lớn của thị trường trong năm nay.

Theo VOV