Tăng tốc thực hiện các dự án giao thông trọng điểm

Các dự án giao thông trọng điểm đang triển khai trên địa bàn tỉnh có ý nghĩa quan trọng trong hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tăng cường liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội, từng bước khẳng định vị trí chiến lược của tỉnh trong kết nối khu vực Trung du và miền núi phía Bắc với Thủ đô Hà Nội. Xác định rõ ý nghĩa đó, Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình đang tập trung nhân lực, thiết bị, phối hợp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án được giao làm chủ đầu tư.

Hiện, Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình đang làm chủ đầu tư một số dự án giao thông trọng điểm, trong đó có Dự án Cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn Km19+000 - Km53+000 và Dự án Đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu).

Nhà thầu thi công đào nền đường tuyến chính và đường dẫn hầm số 2 thuộc gói thầu XL-02 của Dự án Cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km19+000 - Km53+000).

Tại Dự án Cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, trong điều kiện địa hình đồi núi hiểm trở, nhiều vị trí thi công phức tạp, chủ đầu tư và các nhà thầu đang nỗ lực khắc phục khó khăn, tranh thủ tối đa thời gian và mặt bằng được bàn giao để đẩy nhanh tiến độ. Đến nay, giá trị thực hiện toàn dự án đạt gần 1.900 tỷ đồng, tương đương khoảng 23% giá trị hợp đồng.

Một số gói thầu cơ bản bám sát kế hoạch đề ra. Tại những vị trí đã có mặt bằng, nhân lực, máy móc, thiết bị được huy động tối đa, tổ chức thi công liên tục, theo phương châm tranh thủ từng ngày, từng giờ, hạn chế thấp nhất thời gian chờ đợi, bảo đảm công trường luôn duy trì nhịp độ thi công.

Không khí thi công được thể hiện rõ tại gói thầu XL-03, nơi xây dựng cầu Hòa Sơn - công trình điểm nhấn trên tuyến cao tốc, được thiết kế theo kết cấu cầu dây văng. Tại đây, nhà thầu tổ chức 4 mũi thi công, duy trì cường độ cao; các tổ, đội chia ca liên tục thực hiện khoan cọc nhồi, thi công trụ tháp, gia công kết cấu và vận chuyển vật tư, thiết bị phục vụ công trường. Việc tổ chức thi công đồng thời nhiều hạng mục nhằm tận dụng tối đa quỹ thời gian, bù đắp những thời điểm phải chờ mặt bằng tại một số vị trí khác trên tuyến.

Cùng với cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, Dự án Đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu) đang được tập trung triển khai. Đến nay, giá trị thi công đạt khoảng 40% giá trị hợp đồng. Nhiều hạng mục đã đạt sản lượng khá, trong đó đào nền, đắp K95 đạt khoảng 70%; đắp K98 hơn 41%; cấp phối đá dăm đạt 38%; mặt đường bê tông nhựa khoảng 24%; 18/20 vị trí cầu đã được triển khai...

Tuy nhiên, phía sau những con số về sản lượng thi công là không ít khó khăn đang đặt ra, trong đó nổi lên là công tác giải phóng mặt bằng. Đối với Dự án Cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đến nay khoảng 32,8/34 km mặt bằng đã được bàn giao. Tuy nhiên, vị trí còn lại đang gặp vướng mắc do phải xác minh nguồn gốc đất, hoàn thiện hồ sơ bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư. Một số hộ dân chưa đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ; một số hồ sơ phải tiếp tục rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện thủ tục pháp lý, dẫn tới ảnh hưởng đến tiến độ chi trả và bàn giao mặt bằng.

Tình trạng này cũng diễn ra tại Dự án Đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu). Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng được bàn giao đạt khoảng 82%. Việc xác minh nguồn gốc sử dụng đất tại một số địa phương gặp nhiều khó khăn do quá trình hình thành, sử dụng đất qua nhiều thời kỳ, hồ sơ địa chính chưa đồng bộ, có trường hợp chồng lấn, sai lệch giữa bản đồ và thực tế. Một số trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận nên chưa đủ cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ.

Nguồn vật liệu phục vụ xây dựng cũng đang là một trong những điểm nghẽn cần được tháo gỡ. Giá nhiều loại vật liệu như cát, đá, sắt, thép tăng đáng kể, nguồn cung có thời điểm khan hiếm. Hạn mức khai thác của một số mỏ đá trong khu vực thấp hơn nhu cầu thực tế cũng gây khó khăn cho việc bảo đảm nguồn vật liệu ổn định.

Để tháo gỡ những khó khăn này, Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình đang tiếp tục phối hợp với chính quyền các địa phương trong phạm vi dự án đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng; đồng thời phối hợp với các sở, ngành xử lý các nội dung liên quan đến di dời hạ tầng kỹ thuật, bổ sung bãi đổ thải, hoàn thiện thủ tục phục vụ thi công và điều hành nguồn vật liệu. Quan điểm được xác định rõ là vướng ở đâu tập trung tháo gỡ ở đó; mặt bằng được bàn giao đến đâu tổ chức thi công ngay đến đó.

Nhà thầu huy động máy móc, thiết bị, tranh thủ mặt bằng được bàn giao, đẩy nhanh thi công nền đường.

Theo ông Nguyễn Trường Huy - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình, để bảo đảm tiến độ các dự án, Ban đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Hòa Bình, UBND các xã đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc còn tồn tại, tăng cường tuyên truyền, vận động để các hộ dân đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tổ chức chi trả và bàn giao mặt bằng theo kế hoạch. Đối với nguồn vật liệu, Ban đề nghị Sở Xây dựng, Sở Tài chính tăng cường phối hợp quản lý giá vật liệu xây dựng phục vụ dự án.

Với khối lượng công việc lớn, điều kiện thi công còn nhiều khó khăn, Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình đang tiếp tục phát huy vai trò chủ đầu tư, tăng cường công tác quản lý, điều hành, bám sát công trường, kịp thời phối hợp với các sở, ngành, địa phương và nhà thầu để tháo gỡ những điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, vật liệu, thủ tục đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thi công.

Lệ Oanh