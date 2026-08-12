Sản xuất công nghiệp Phú Thọ tăng 24,3% so với cùng kỳ

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Sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong 7 tháng năm 2026, với mức tăng 24,3% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy sự phục hồi và phát triển ổn định của các ngành công nghiệp chủ lực, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh.
Công nhân Công ty TNHH Công nghiệp Chính xác Việt Nam 1 (VPIC1) đẩy mạnh sản xuất, góp phần duy trì đà tăng trưởng ngành công nghiệp của tỉnh.
Theo số liệu thống kê, riêng tháng 7/2026, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của tỉnh tăng 20,4% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng năm 2026, IIP tăng 24,3%; trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ yếu với mức tăng 25,18%.
Các doanh nghiệp hoạt động trong những ngành công nghiệp chủ đạo, truyền thống như may mặc, sản xuất linh kiện điện tử, máy móc, thiết bị, sản xuất xe có động cơ... tiếp tục duy trì hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực vào mức tăng trưởng chung của toàn ngành. Việc các cơ sở sản xuất chủ động duy trì, mở rộng hoạt động, cùng với năng lực sản xuất từng bước được nâng lên đã tạo động lực thúc đẩy sản xuất công nghiệp trên địa bàn.
Bên cạnh công nghiệp chế biến, chế tạo, một số ngành cũng ghi nhận mức tăng khá. Ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 16,39%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 13,73%.
Kết quả tăng trưởng trong 7 tháng là tín hiệu tích cực đối với sản xuất công nghiệp của tỉnh, nhất là trong bối cảnh các ngành công nghiệp chủ lực tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt. Đây cũng là cơ sở để các cấp, ngành tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, mở rộng thị trường và thu hút đầu tư, qua đó tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế những tháng cuối năm.
Lệ Oanh
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