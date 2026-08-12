Từ ngày 14/8 bắt đầu thu phí 5 dự án cao tốc đoạn từ Quảng Ngãi-Nha Trang

Năm dự án thành phần đầu tư công thuộc Dự án cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 sẽ chính thức thu phí đường bộ bắt đầu từ 14h ngày 14/8.

Từ 14h ngày 14/8: Sẽ thu phí 5 dự án cao tốc đoạn từ Quảng Ngãi-Nha Trang. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cục Đường bộ Việt Nam sẽ tổ chức thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với 5 dự án thành phần đầu tư công thuộc Dự án cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 bắt đầu từ 14h ngày 14/8.

Theo đó, 5 dự án thành phần cao tốc sẽ thu phí gồm các đoạn: Quảng Ngãi-Hoài Nhơn, Hoài Nhơn-Quy Nhơn, Quy Nhơn-Chí Thạnh, Chí Thạnh-Vân Phong và Vân Phong-Nha Trang.

Để bảo đảm việc vận hành thu phí cao tốc diễn ra an toàn, thông suốt và hiệu quả, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các chủ phương tiện chủ động dán thẻ đầu cuối, duy trì đủ số dư trong tài khoản thanh toán không dùng tiền mặt khi lưu thông qua các tuyến cao tốc; tuyệt đối tuân thủ hệ thống báo hiệu đường bộ, hướng dẫn của lực lượng chức năng tại khu vực trạm thu phí; đồng thời chấp hành nghiêm quy định về tải trọng phương tiện.

Ngoài ra, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các địa phương trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền việc tổ chức thu phí, chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, điều tiết phân luồng tại các điểm có nguy cơ ùn tắc và xử lý vi phạm (nếu có).

Trước đó, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia trong lĩnh vực giao thông và quy định của pháp luật về thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến đường bộ cao tốc thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và trực tiếp quản lý, khai thác, 5 dự án thành phần Dự án cao tốc Bắc-Nam phía đông giai đoạn 2017-2020 gồm: Mai Sơn-Quốc lộ 45, Quốc lộ 45-Nghi Sơn, Nghi Sơn-Diễn Châu, Vĩnh Hảo-Phan Thiết và Phan Thiết-Dầu Giây chính thức vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng từ 22h ngày 2/3/2026.

Đến ngày 15/7, có thêm 5 dự án thành phần đầu tư công thuộc Dự án cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 gồm: Bãi Vọt-Hàm Nghi; Hàm Nghi-Vũng Áng, Vũng Áng-Bùng, Bùng-Vạn Ninh, Vạn Ninh-Cam Lộ cũng đã tiến hành thu phí.

Theo TTXVN