Quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông

Chiều 11/8, đồng chí Quách Tất Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe các sở, ngành, đơn vị, địa phương báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB), thi công một số dự án giao thông khu vực Vĩnh Phúc.

Quanh cảnh hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, các sở, ngành, đơn vị, địa phương đã báo cáo tiến độ GPMB, thi công các dự án gồm: Dự án hạ tầng giao thông kết nối vùng Thủ Đô (Tuyến đường Vành đai 5 - Thủ Đô và đoạn tuyến đường ven chân núi Tam Đảo, kết nối giữa đường Vành đai 5 với quốc lộ 2B đến Tây Thiên, đi quốc lộ 2C và Tuyên Quang); Dự án mở rộng đường trục trung tâm khu đô thị mới Mê Linh; Dự án đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai, tuyến phía Bắc, đoạn từ khu công nghiệp Khai Quang đến đường 36 mét khu công nghiệp Bình Xuyên đi khu công nghiệp Bá Thiện; Dự án đường Vành đai 2 thành phố Vĩnh Yên, đoạn từ quốc lộ 2 đến đường Tôn Đức Thắng; Dự án đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai, đoạn từ đường Hợp Thịnh - Đạo Tú đến nút giao Bến xe Vĩnh Yên; Dự án đường Tây Thiên - Tam Sơn, đoạn từ quốc lộ 2C đến Hồ Vân Trục đến cầu Hợp Lý và đoạn từ quốc lộ 2C đến Hồ Vân Trục; Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 310C, đoạn từ quốc lộ 2C đến quốc lộ 2B; Dự án đường vành đai 3 trong quy hoạch phát triển giao thông tỉnh, đoạn Yên Lạc - Bình Dương.

Theo báo cáo, tiến độ GPMB và thi công các dự án còn chậm so với yêu cầu. Nguyên nhân chủ yếu do công tác GPMB, tái định cư còn gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công.

Lãnh đạo Ban Quản lý Dự án Khu vực Vĩnh Phúc báo cáo tại hội nghị.

Lãnh đạo UBND phường Xuân Hòa báo cáo tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, chủ đầu tư và địa phương liên quan đề cao trách nhiệm, chủ động rà soát từng dự án, từng phần việc; xác định rõ những khó khăn, vướng mắc để tập trung xử lý.

Các đơn vị phải tăng cường phối hợp, kịp thời tháo gỡ những vấn đề thuộc thẩm quyền; đối với nội dung vượt thẩm quyền, khẩn trương báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết. Chủ đầu tư, đơn vị thi công xây dựng kế hoạch, tiến độ cụ thể, tổ chức thi công ngay khi có mặt bằng; trường hợp nhà thầu thi công chậm, không đáp ứng yêu cầu, chủ đầu tư phải có giải pháp xử lý.

Đồng chí Quách Tất Liêm yêu cầu các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận, bàn giao mặt bằng phục vụ dự án. Đối với các trường hợp cố tình không bàn giao mặt bằng, cần xây dựng phương án xử lý, cưỡng chế theo đúng quy định của pháp luật.

Các sở, ngành liên quan phối hợp hướng dẫn cụ thể về quy trình, thủ tục pháp lý, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ GPMB, thi công, đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công các dự án.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công các dự án là chỉ tiêu đánh giá, xếp loại người đứng đầu đơn vị, địa phương. Đơn vị, địa phương nào không hoàn thành phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

Văn Hải - Đặng Thưởng