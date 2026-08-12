Giá vàng hôm nay 12/8: Giá vàng SJC giảm còn 143,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, giá vàng SJC giảm 2 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước, hiện niêm yết ở mức 140,5 – 143,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Cùng thời điểm, giá vàng thế giới giảm mạnh 53,3 USD/oz về mức 4.372,9 USD/oz.

Giá vàng SJC giảm 2 triệu đồng/lượng

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 11/8, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào ở mức 140,5 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 143,5 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với mở cửa phiên giao dịch cùng ngày. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 140,5 – 143,5 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mở cửa phiên giao dịch ngày 11/8. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

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Giá vàng SJC giảm 2 triệu đồng/lượng

Chiều 11/8, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 140 – 143 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 141,5 – 145,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng thế giới giảm mạnh

Cuối giờ chiều 11/8 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4.372,9 USD/oz, giảm 53,3 USD/oz so với đầu giờ sáng cùng ngày.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 11/8: 1 USD = 26.350 VND, giá vàng thế giới tương đương 138,82 triệu đồng/lượng, thấp hơn 4,68 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.

Ông Bob Haberkorn, chiến lược gia thị trường cấp cao tại StoneX nhận định, động lực kỹ thuật đối với vàng hiện khá mạnh. Theo ông, hoạt động giao dịch đang diễn ra tương đối thận trọng do Trung Quốc tăng mua vàng, trong khi thị trường chờ đợi các báo cáo CPI và PPI tháng 7 của Mỹ được công bố trong tuần này. Bên cạnh đó, tâm lý lo ngại bỏ lỡ cơ hội khi giá vàng có thể trở lại trên mốc 4.500 USD/ounce cũng đang hiện hữu.

Ngân hàng trung ương Trung Quốc đã tăng cường mua vàng trong tháng 7, bổ sung lượng vàng dự trữ lớn nhất kể từ tháng 10/2023, theo số liệu chính thức được công bố vào tuần trước.

Giới đầu tư hiện chờ đợi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ được công bố vào thứ Tư và chỉ số giá sản xuất (PPI) vào thứ Năm.

Theo khảo sát của Reuters, các nhà kinh tế dự báo CPI tháng 7 tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 3,5% trong tháng 6.

Về triển vọng giá vàng, UBS cho biết trong một báo cáo ngày 7/8 rằng, tổ chức này kỳ vọng giá vàng sẽ tăng lên 5.000 USD/ounce trong nửa đầu năm 2027, đồng thời cảnh báo những rủi ro trong ngắn hạn vẫn còn tồn tại.

Theo VOV