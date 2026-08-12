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Yên Kỳ khởi công 3 công trình giao thông, tổng vốn đầu tư hơn 28,5 tỷ đồng

Trong các ngày từ 9-11/8, UBND xã Yên Kỳ tổ chức khởi công 3 công trình nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn với tổng mức đầu tư hơn 28,5 tỷ đồng.

Trong 3 công trình, tuyến đường từ khu 4 đi khu 2 Yên Kỳ, đoạn giáp xã Tây Cốc, có chiều dài gần 4km, tổng mức đầu tư hơn 19 tỷ đồng. Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại A; đầu tư đồng bộ nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và các hạng mục bảo đảm an toàn giao thông.

Yên Kỳ khởi công 3 công trình giao thông, tổng vốn đầu tư hơn 28,5 tỷ đồng

Tuyến đường hiện trạng nhỏ hẹp, gây khó khăn cho việc đi lại và lưu thông hàng hóa của người dân.

Yên Kỳ khởi công 3 công trình giao thông, tổng vốn đầu tư hơn 28,5 tỷ đồng

Mặt đường xuống cấp nghiêm trọng, xuất hiện nhiều vị trí bong tróc, hư hỏng.

2 công trình còn lại có tổng mức đầu tư 9,5 tỷ đồng. Trong đó, tuyến đường từ khu 12 Yên Kỳ đi xã Tây Cốc dài 1.138m, tổng mức đầu tư 3 tỷ đồng; tuyến đường từ khu 1 đi khu 2 Phương Viên dài hơn 1,3km, tổng mức đầu tư 6,5 tỷ đồng.

Các công trình chủ yếu được triển khai trên nền đường hiện trạng, qua đó giảm diện tích đất phải thu hồi và chi phí giải phóng mặt bằng. Các hộ dân trong phạm vi dự án đã đồng thuận, tự nguyện hiến đất phục vụ thi công.

Yên Kỳ khởi công 3 công trình giao thông, tổng vốn đầu tư hơn 28,5 tỷ đồngMáy móc được huy động để chuẩn bị thi công nâng cấp tuyến đường trên địa bàn xã Yên Kỳ.

UBND xã Yên Kỳ yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, thi công đúng thiết kế, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn.

Khi hoàn thành, 3 công trình sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, tăng khả năng kết nối giữa các khu dân cư và địa bàn lân cận, tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và phát triển sản xuất.

Nguyễn Yến - Thu Hương


Nguyễn Yến - Thu Hương

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Công trình giao thông đường giao thông nông thôn khởi công Vốn đầu tư Giải phóng mặt bằng Phát triển sản xuất An toàn giao thông Hạ tầng giao thông Cải tạo Thi công
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