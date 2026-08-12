Phát triển giao thông nông thôn ở Thọ Văn

Xã Thọ Văn xác định hạ tầng giao thông được đầu tư, nâng cấp là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Vì vậy, những năm qua, tranh thủ tối đa các nguồn lực và sự đồng thuận của Nhân dân, xã đã chú trọng đầu tư, hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn theo hướng đồng bộ, hiện đại.

Những ngày này, về thôn 1, xã Thọ Văn (khu 1, xã Tề Lễ cũ), dễ dàng cảm nhận không khí phấn khởi của người dân khi tuyến đường Định Hường - Tần Huấn được cải tạo, nâng cấp. Con đường mới không chỉ tạo thuận lợi cho việc đi lại mà còn đóng góp không nhỏ vào việc vận chuyển hàng hóa, giao thương của người dân nơi đây.

Tuyến đường Định Hường - Tần Huấn gồm 2 tuyến, tổng chiều dài gần 1,8km. Để công trình được triển khai thuận lợi, qua sự vận động của khu dân cư đã có tới 40 hộ dân đã tự nguyện hiến tổng cộng 5.807,6m2 đất để làm đường, trong đó, hộ hiến nhiều nhất 585m2.

Ông Nguyễn Xuân Huy - Trưởng thôn 1 chia sẻ: Khi có chủ trương cải tạo, nâng cấp tuyến đường, bà con rất phấn khởi và đồng tình. Đây là tuyến đường phục vụ trực tiếp việc đi lại, sản xuất nên các hộ dân sẵn sàng hiến đất, tạo điều kiện để công trình được triển khai thuận lợi và nhanh chóng.

Tuyến đường Định Hường - Tần Huấn được nâng cấp, cải tạo, mở rộng tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong sinh hoạt và phát triển kinh tế.

Từ đầu năm đến nay, Thọ Văn đã triển khai nhiều dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông nông thôn từ ĐH75 đi khu 4 và khu Đá Nằm, xã Thọ Văn; nâng cấp mở rộng tuyến đường kết nối giữa xã Thọ Văn và xã Tam Nông...

Cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn được quan tâm đầu tư, nâng cấp góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương, tạo cú hích trong sản xuất nông nghiệp; thương mại dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp...

Ông Lê Minh Huấn ở khu 1 chia sẻ: Trước đây, đường xá vừa hẹp, vừa xuống cấp, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và sản xuất. Vì thế, khi có chủ trương đầu tư xây dựng đường của xã, người dân hưởng ứng cao.

Hạ tầng giao thông được đầu tư, hoàn thiện đồng bộ, người dân tận dụng lợi thế mạnh dạn mở rộng sản xuất, kinh doanh dịch vụ, góp phần phát triển kinh tế gia đình, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương. Cơ cấu kinh tế của xã chuyển dần theo hướng tăng tỷ trọng lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ.

Trong sản xuất nông nghiệp, khu vực ven sông Bứa với đất đai màu mỡ, thường xuyên được phù sa bồi đắp thuận lợi cho phát triển nông nghiệp với các loại cây ngắn ngày như rau màu, sả, nghệ, kim ngân...

Tuyến đường nối xã Thọ Văn và xã Tam Nông đang được cải tạo, mở rộng giúp Thọ Văn thuận lợi trong thu hút du lịch và đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; thương mại dịch vụ.

Thọ Văn là xã có tiềm năng phát triển du lịch mạnh. Xã có nhiều di sản văn hóa đặc sắc, tiêu biểu là đền Quốc tế với lễ hội cướp kén đã được công nhận là Di tích lịch sử Quốc gia, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương.

Ngoài ra, khu vực núi Cao Biền với cảnh sắc nên thơ, không khí trong lành cũng đang được địa phương định hướng quy hoạch thành khu du lịch sinh thái gắn với bảo tồn cảnh quan thiên nhiên. Đặc biệt, Khu đô thị sinh thái, du lịch, nghỉ dưỡng của Tập đoàn T&T đang triển khai tại đây được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá, đưa Thọ Văn trở thành điểm đến du lịch - nghỉ dưỡng hấp dẫn của tỉnh Phú Thọ.

Song song với phát triển du lịch, Thọ Văn cũng có nền sản xuất công - nông nghiệp phát triển khá năng động. Khu vực Tề Lễ hiện có hơn một chục nhà máy sản xuất, chế biến gỗ, góp phần tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người dân địa phương. Địa phương đang đặt ra mục tiêu tới năm 2030, trên địa bàn có khoảng 55 doanh nghiệp hoạt động ổn định, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho lao động địa phương.

Đồng chí Hà Bích Ngọc - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công cho biết: Để tạo cú hích cho kinh tế địa phương phát triển, Thọ Văn xác định giao thông đi trước mở đường. Trong thời gian tới, xã tiếp tục lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình để cải tạo, nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông, trong đó có đoạn đi qua địa bàn của tuyến du lịch từ Đền Hùng đi Vườn Quốc gia Xuân Sơn mở ra nhiều cơ hội kết nối du lịch liên vùng, thu hút đầu tư và du khách.

Đặc biệt, khi các dự án trọng điểm được triển khai đồng bộ, hạ tầng ngày càng hoàn thiện và chuyển đổi số được đẩy mạnh, Thọ Văn sẽ không chỉ là một vùng quê trung du yên bình mà còn là một vùng đất năng động, giàu tiềm năng phát triển kinh tế - du lịch sinh thái, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.

Quân Lâm