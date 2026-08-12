Kinh tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Đóng một cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình vào 10h sáng ngày 12/8

Đóng một cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình vào 10h sáng ngày 12/8

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Công điện số 9117/CĐ- BNNMT về việc đóng cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình.

Đóng một cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình vào 10h sáng ngày 12/8Công điện của Bộ Nông nghiêp- Môi trường

Theo đó, vào hồi 13h00’ ngày 11/8/2026, mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 102,71 m, mực nước hạ lưu 13,28 m, lưu lượng về hồ 3.803 m3/s, tổng lưu lượng về hạ du 4.296 m3/s.

Thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng tại Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 14/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình đóng một cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình vào hồi 10h00’ ngày 12/8/2026.

Công điện cũng yêu cầu tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa kịp thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai) và các cơ quan liên quan theo quy định.

Minh Tự


Minh Tự

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Thủy điện hòa bình Nông nghiệp Môi trường Thủ tướng chính phủ Sông Hồng Công điện Phòng chống thiên tai Mực nước Đóng cửa một cửa
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Phát triển giao thông nông thôn ở Thọ Văn

Phát triển giao thông nông thôn ở Thọ Văn
2026-08-12 09:01:00

baophutho.vn Xã Thọ Văn xác định hạ tầng giao thông được đầu tư, nâng cấp là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Vì vậy,...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long