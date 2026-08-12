Từ chất lượng sản phẩm đến uy tín doanh nghiệp Phú Thọ

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, thương hiệu không chỉ là dấu ấn nhận diện mà còn là yếu tố quan trọng tạo dựng niềm tin với khách hàng, đối tác, người lao động. Nhận thức rõ điều đó, nhiều doanh nghiệp tại Phú Thọ đã chủ động nâng cao chất lượng sản phẩm, đầu tư công nghệ, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, từng bước tạo dựng uy tín, nâng cao sức cạnh tranh và khẳng định vị thế trên thị trường.

Đầu năm 2026, Công ty Cổ phần Công nghiệp Đại Phát (xã Vạn Xuân) chính thức đi vào hoạt động, đánh dấu bước phát triển mới trong lĩnh vực sản xuất kết cấu thép. Với tổng diện tích khoảng 7.000 m2, Công ty đầu tư xây dựng nhà xưởng, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, từng bước hoàn thiện quy trình, nâng cao năng lực đáp ứng nhu cầu thị trường.

Công nhân Công ty Cổ phần Công nghiệp Đại Phát (xã Vạn Xuân) tập trung sản xuất kết cấu thép.

Hiện Công ty có gần 60 công nhân, với mức thu nhập bình quân từ 12-15 triệu đồng/người/tháng. Hoạt động sản xuất không chỉ tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động mà còn góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tạo thêm động lực phát triển kinh tế tại địa phương.

Là doanh nghiệp chuyên sản xuất kết cấu thép phục vụ các công trình xây dựng, nhà xưởng và công trình công nghiệp, dân dụng, Công ty hiện đạt sản lượng hơn 7.000 tấn thép/năm. Xác định chất lượng là yếu tố cốt lõi để tạo dựng uy tín, Công ty chú trọng kiểm soát các khâu trong quá trình sản xuất, từ lựa chọn nguyên vật liệu, gia công, hàn, lắp ráp đến hoàn thiện sản phẩm.

Ông Lưu Xuân Hưng - Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp Đại Phát cho biết: “Ngay từ khi bắt đầu hoạt động, doanh nghiệp đã xác định muốn phát triển lâu dài phải tạo được uy tín với khách hàng và đối tác. Trong lĩnh vực sản xuất kết cấu thép, chất lượng và độ chính xác của sản phẩm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi mỗi sản phẩm liên quan trực tiếp đến chất lượng, độ an toàn của công trình”.

Theo ông Hưng, Công ty không chạy theo sản lượng mà chú trọng ổn định về chất lượng, bảo đảm tiến độ và giữ chữ tín trong từng đơn hàng. Các công đoạn sản xuất được thực hiện theo quy trình, hạn chế sai sót; đội ngũ công nhân được hướng dẫn, đào tạo, nâng cao tay nghề để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sản xuất. Khi khách hàng tin tưởng và tiếp tục hợp tác chính là nền tảng để doanh nghiệp từng bước xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường.

Không chỉ những doanh nghiệp mới đi vào hoạt động, các doanh nghiệp có quy mô lớn trên địa bàn cũng đang tạo dựng thương hiệu thông qua đầu tư chiều sâu, mở rộng sản xuất và chú trọng nguồn nhân lực. Công ty TNHH Yi Da Việt Nam (xã Cẩm Khê) là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu.

Hoạt động trong lĩnh vực may mặc, Công ty không ngừng mở rộng quy mô sản xuất, tạo việc làm ổn định cho gần 6.000 lao động địa phương và các khu vực lân cận. Bên cạnh đầu tư máy móc, công nghệ, Công ty chú trọng đào tạo, nâng cao tay nghề, ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp cho người lao động. Các điều kiện làm việc, chế độ, chính sách và hoạt động chăm lo đời sống công nhân được quan tâm, qua đó tạo sự gắn bó giữa người lao động với doanh nghiệp.

Bà Chu Thị Thanh Đức - Giám đốc nhân sự Công ty TNHH Yi Da Việt Nam cho biết, đối với doanh nghiệp may mặc, chất lượng sản phẩm phụ thuộc lớn vào tay nghề, ý thức và sự gắn bó của người lao động. Do đó, xây dựng môi trường làm việc tốt, chăm lo đời sống công nhân không chỉ là trách nhiệm mà còn là giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất và uy tín doanh nghiệp.

“Chúng tôi xác định xây dựng thương hiệu không chỉ là quảng bá hình ảnh doanh nghiệp mà phải bắt đầu từ chất lượng sản phẩm, môi trường làm việc, cách doanh nghiệp ứng xử với người lao động, khách hàng, đối tác. Khi người lao động được làm việc trong môi trường an toàn, ổn định, chuyên nghiệp và thân thiện, họ sẽ yên tâm gắn bó, qua đó góp phần tạo ra những sản phẩm có chất lượng và nâng cao uy tín của doanh nghiệp” - bà Chu Thị Thanh Đức chia sẻ.

Công ty TNHH Yi Da Việt Nam chú trọng xây dựng môi trường làm việc an toàn, chuyên nghiệp cho người lao động.

Trong quá trình mở rộng sản xuất, Công ty cũng chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tăng cường sự gắn kết giữa người lao động và doanh nghiệp. Việc chăm lo đời sống, bảo đảm quyền lợi, cải thiện điều kiện làm việc được quan tâm, tạo động lực để người lao động yên tâm làm việc, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Với gần 6.000 lao động, Công ty không chỉ đóng góp vào hoạt động sản xuất công nghiệp mà còn tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hàng nghìn người dân. Đây cũng là yếu tố góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trên địa bàn.

Trong điều kiện thị trường ngày càng đặt ra yêu cầu cao về chất lượng, tiến độ và tính chuyên nghiệp, thương hiệu không thể chỉ được tạo dựng bằng hoạt động quảng bá. Đó là kết quả của cả quá trình, từ chất lượng sản phẩm, công nghệ, đội ngũ lao động đến văn hóa doanh nghiệp và trách nhiệm với người lao động, khách hàng, đối tác và cộng đồng.

Thực tế cho thấy, khi doanh nghiệp coi trọng chất lượng, giữ chữ tín và xây dựng môi trường làm việc tốt, thương hiệu sẽ từng bước được khẳng định bằng chính niềm tin của thị trường. Đây cũng là nền tảng để doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh, mở rộng sản xuất, thu hút lao động, tăng đóng góp cho ngân sách và đồng hành cùng sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hoàng Hương