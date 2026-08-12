Đóng một cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình vào 10h sáng 12/8

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Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Công điện số 9117/CĐ- BNNMT về việc đóng cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình.
Công điện của Bộ Nông nghiêp và Môi trường
Theo đó, vào hồi 13h00’ ngày 11/8/2026, mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 102,71 m, mực nước hạ lưu 13,28 m, lưu lượng về hồ 3.803 m3/s, tổng lưu lượng về hạ du 4.296 m3/s.
Thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng tại Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 14/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình đóng một cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình vào hồi 10h00’ ngày 12/8/2026.
Công điện cũng yêu cầu tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa kịp thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai) và các cơ quan liên quan theo quy định.
Minh Tự
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