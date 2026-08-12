Chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao - tăng lợi nhuận, giảm chi phí

Với sự hỗ trợ của các cấp, ngành, nhất là sự năng động của người dân, trên địa bàn tỉnh đã hình thành các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, cùng nhiều mô hình chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao mang đến lợi nhuận hàng tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho lao động nông thôn.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, năm 2025, ngành chăn nuôi có tốc độ tăng trưởng cao, giá trị sản xuất tăng 3,3% so với cùng kỳ; chiếm tỷ trọng 52,7% trong cơ cấu ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản. Trong 6 tháng đầu năm 2026, chăn nuôi tiếp tục khẳng định vai trò là ngành sản xuất chủ lực với giá trị sản xuất lớn, tốc độ tăng trưởng 4,7% so với cùng kỳ. Nhiều địa phương trong tỉnh tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh để phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, nhất là đối với các đàn vật nuôi chủ lực như lợn, gà, bò... hay sản phẩm đặc trưng, có lợi thế cạnh tranh như gà nhiều cựa, lợn rừng, lợn bản địa, dê, ong mật... Nhiều doanh nghiệp, trang trại chăn nuôi quy mô lớn duy trì sản xuất hiệu quả. Đặc biệt, việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ đã góp phần quan trọng giảm chi phí, tăng lợi nhuận, hình thành các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm.

Mô hình chăn nuôi ứng dụng công nghệ xử lý chất thải và tái sử dụng phụ phẩm nông nghiệp tại xã Liên Châu, mỗi năm đạt 300 tấn thịt thương phẩm.

Điển hình như mô hình chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao của anh Nguyễn Quang Đạt, thôn Đoàn Kết, xã Tam Dương. Với quy mô trang trại gần 16.000 m2, anh Đạt mạnh dạn đầu tư giống, chuồng trại và thiết bị với tổng chi phí gần 10 tỷ đồng. Riêng dãy chuồng nuôi rộng gần 800 m2, hệ thống tự động hóa được xây dựng với tổng chi phí hơn 3,5 tỷ đồng. Thông qua thiết bị cảm biến tại mỗi silo được kết nối với cân điện tử giúp cung cấp chính xác lượng thức ăn hàng ngày, đồng thời kiểm soát lượng thức ăn tồn dư, dễ dàng nhận biết, đánh giá tình trạng sức khỏe của vật nuôi. Hệ thống quan trắc môi trường chăn nuôi cũng tự động điều khiển các thiết bị như điều hòa, quạt, máy làm mát, đảm bảo nhiệt độ ở ngưỡng tốt nhất cho vật nuôi. Cùng với đó là công nghệ xử lý chất thải khép kín và nhặt trứng tự động, giúp giảm nguy cơ lẫy nhiễm mầm bệnh từ bên ngoài.

Nhờ ứng dụng công nghệ vào sản xuất, mô hình chăn nuôi của gia đình anh mang lại hiệu quả kinh tế cao, sản phẩm đạt chất lượng tốt và từng bước xây dựng được uy tín trên thị trường. Hiện nay, trang trại của gia đình anh có khoảng 45.000 con gà đẻ, mỗi ngày xuất bán từ 25.000 - 30.000 quả trứng; cùng với đó, duy trì khoảng 200 con lợn nái, khoảng 3.500 con lợn thịt, 8.000 con vịt thương phẩm. Với quy mô này, trang trại mang đến nguồn lợi nhuận ước tính 1 tỷ đồng/năm, ngoài ra còn tạo việc làm cho 7 lao động với thu nhập khoảng 7 - 9 triệu đồng/người/tháng.

Mô hình chăn nuôi dê ứng dụng công nghệ cao tại HTX Nông lâm Tất Thắng, xã Cự Đồng có quy mô 600 con, đạt doanh thu từ 2-3 tỷ đồng/năm.

Toàn tỉnh hiện có gần 422.000 hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm, trong đó có khoảng 5.300 trang trại chăn nuôi, tỷ lệ đàn vật nuôi được chăn nuôi theo quy mô trang trại ngày càng tăng. Trên địa bàn tỉnh đã hình thành các vùng chăn nuôi tập trung ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả kinh tế. Nổi bật như vùng chăn nuôi lợn tập trung tại các xã Phú Mỹ, Trạm Thản, Quảng Yên, Thọ Văn, Võ Miếu, Văn Miếu, Cự Đồng, Sơn Lương, An Bình, An Nghĩa, Cao Dương, Hợp Lý...; vùng chăn nuôi gà tập trung tại các xã Đông Thành, Chí Tiên, Tiên Lương, Thọ Văn, Cao Dương, Liên Sơn, Đại Đình, Tam Dương Bắc...; vùng chăn nuôi bò thịt tập trung tại các xã Tây Cốc, Chân Mộng, Phú Khê, Hùng Việt, Hương Cần, Yên Sơn, Khả Cửu...; vùng chăn nuôi bò sữa tập trung tại các xã Vĩnh Phú, Đại Đình, Đạo Trù...

Mô hình chăn nuôi gần 10.000 con gà đẻ ứng dụng công nghệ cao của ông Nguyễn Văn Thuyên, làng Mấu, xã Tam Đảo.

Cùng với phát triển chăn nuôi, ngày càng có nhiều tập đoàn, doanh nghiệp tham gia đầu tư chăn nuôi quy mô lớn và ứng dụng công nghệ cao, tập trung vào lợn thịt, lợn giống và gia cầm, góp phần thay đổi cơ cấu đàn vật nuôi. Hình thức tổ chức sản xuất có nhiều chuyển biến tích cực, kinh tế tập thể có bước phát triển tốt. Đến nay, có 51 hợp tác xã, tổ hợp tác, 29 doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hình thành khoảng 80 chuỗi sản xuất, cung ứng thực phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản.

Nhằm thúc đẩy phát triển các mô hình chăn nuôi hiện đại, hiệu quả và bền vững, tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích người dân ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào chăn nuôi, hình thành các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời tăng cường rà soát, hoàn chỉnh và chuyển đối số các quy trình kỹ thuật chăn nuôi, thú y cho các vật nuôi chủ lực; hỗ trợ kinh phí xây dựng các mô hình áp dụng đồng bộ công nghệ số trong chăn nuôi, ưu tiên các ngành hàng chủ lực. Năm 2026, toàn tỉnh phấn đấu tổng sản lượng thịt hơi các loại đạt trên 495.000 tấn, sản lượng sữa bò đạt trên 64.000 tấn, sản lượng trứng gia cầm đạt trên 1,7 tỷ quả; tốc độ tăng trưởng ngành chăn nuôi đạt trên 5,5% so với cùng kỳ.

Xuân Nguyễn