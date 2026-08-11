Khẩn trương xác minh, làm rõ thông tin mạng xã hội phản ánh

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Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tại Văn bản số 15565/UBND-KGVX17, ngày 11/8/2026 về việc xác minh, làm rõ thông tin mạng xã hội phản ánh.
Văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.
Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Dân tộc và Tôn giáo chủ trì, phối hợp với UBND phường Vĩnh Phúc và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương xác minh, làm rõ thông tin đăng tải trên tài khoản mạng xã hội với nội dung: “Một người mặc áo nâu, đầu trọc, đánh trẻ em dùng roi như thời trung cổ”.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện, báo cáo UBND tỉnh trong ngày 11/8/2026.
Trước đó, một tài khoản mạng xã hội đã đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông mặc áo nâu bạo hành dã man một cháu bé tại chùa Bầu (phường Vĩnh Phúc). Người này liên tục dùng roi đánh, túm tóc và dúi đầu cháu bé, mặc cho nạn nhân khóc lóc van xin. Clip đã lan truyền, gây phẫn nộ dư luận xã hội.
Trong ngày 11/8, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã khẩn trương vào cuộc làm rõ vụ việc, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.
PV
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