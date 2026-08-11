Thời tiết ngày 11/8: Bắc Bộ và Trung Bộ nắng gắt, Nam Bộ mưa to đến rất to

Dự báo, ngày 11/8, thời tiết các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng gay gắt, nhiều nơi nhiệt độ trên 37 độ C. Nam Bộ và cao nguyên Trung Bộ chiều tối mưa to đến rất to.

Ảnh: Thành Đạt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn, ngày 11/8, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ (bao gồm phía đông tỉnh Lâm Đồng) và Nam Bộ mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Trong mưa dông khả năng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày và đêm 11/8, khu vực cao nguyên Trung Bộ, phía Đông tỉnh Lâm Đồng và miền Đông Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông.

Lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm (mưa tập trung vào chiều và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Ngoài ra, ngày và đêm nay, vùng biển phía đông khu vực bắc và giữa Biển Đông, khu vực nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) và vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 11/8 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây bắc đến tây cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt (trừ Lai Châu-Điện Biên); chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, riêng khu Tây Bắc 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; riêng Lai Châu-Điện Biên 31-34 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây bắc đến tây cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, vùng núi có nơi dưới 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, riêng phía bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, riêng phía bắc từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, riêng miền Đông cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ C.

Theo nhandan.vn