Hơn 150 lần hiến máu tình nguyện - Hành trình lan tỏa yêu thương

Chị Trịnh Thị Hồng Thu (sinh năm 1975, trú tại tổ dân phố Mỏ, xã Lương Sơn) - người có tấm lòng nhân hậu đã viết nên một hành trình kỳ diệu khi vượt qua cột mốc 150 lần hiến máu và tiểu cầu. Bằng cách sẻ chia những giọt máu quý giá của mình, chị Thu đã góp phần thắp sáng niềm hy vọng sống cho nhiều bệnh nhân trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Chị Trịnh Thị Hồng Thu hiến máu tình nguyện tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Ý niệm đầu tiên về hiến máu xuất hiện trong một lần chị Thu vào bệnh viện thăm người ốm. Chứng kiến những em nhỏ đang nằm điều trị phải trông chờ vào những đơn vị máu để duy trì sự sống, tấm lòng của một người làm mẹ dâng lên niềm xót xa. Từ những ngày đầu còn bỡ ngỡ, hồi hộp, lo lắng khi tham gia hiến máu, chị Thu dần biến nỗi sợ thành động lực to lớn.

Chị chia sẻ: “Gia tài giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện đã tích lũy được kha khá, nhưng đôi lần tôi vẫn tiếc nuối và ước mình biết đến hiến máu, hiến tiểu cầu sớm hơn”.

Với chị, hiến máu là hành động cứu người. Sau mỗi lần hiến máu, chị thấy đong đầy niềm vui, cảm giác hạnh phúc cứ lan tỏa mãi...

Suốt 20 năm qua, kể từ năm 2006, hành trình hiến máu của chị Thu là sự kết hợp giữa ý chí cá nhân kiên cường và sự ủng hộ mạnh mẽ từ gia đình. Đó là những chuyến đi đặc biệt vào mỗi sáng Chủ nhật, vượt quãng đường hơn 60km từ Lương Sơn đến Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Từ những ngày đầu phải di chuyển bằng phương tiện công cộng, xe khách, xe ôm vất vả, đến nay, điều kiện đã thuận lợi hơn, chị vẫn duy trì thói quen đều đặn tham gia hiến máu và vận động người thân, bạn bè cùng đồng hành.

Chị không chỉ tự mình thực hiện nghĩa cử cao đẹp mà còn luôn chủ động tìm hiểu, xin các tài liệu, tờ rơi để tuyên truyền, giải thích cho những người còn hiểu sai hoặc e ngại về việc hiến máu. Chính sự vô tư, tâm trong sáng và sự đồng thuận của cả gia đình đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ trong phong trào hiến máu nhân đạo tại địa phương.

Điều tuyệt vời trong hành trình thiện nguyện của chị Thu là sự đồng hành của chị gái ruột. Đó cũng là gương mặt thân thuộc với các nhân viên khoa Tiếp nhận thành phần máu, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Từ nhà người chị gái đến Viện còn xa hơn quãng đường của chị Thu, công việc bận rộn nhưng chị vẫn dành thời gian tích cực đi làm việc thiện.

Tính đến ngày 19/7/2026, chị Trịnh Thị Hồng Thu đã đạt mốc 150 lần hiến máu và tiểu cầu. Trong đó có 7 lần hiến ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, 3 lần hiến tại xã Lương Sơn và 140 lần tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Ghi nhận những đóng góp bền bỉ, đồng chí Phạm Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho rằng, chị Hồng Thu là tấm gương sáng tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện của tỉnh Phú Thọ. Những đóng góp của chị không chỉ dừng lại ở số lần hiến máu, mà quan trọng hơn là sự kiên trì, tâm huyết lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc tới cộng đồng. Chị đã trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ, khơi dậy tinh thần thiện nguyện của nhiều người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, giúp họ nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của việc hiến máu cứu người và tích cực tham gia hoạt động đầy ý nghĩa này.

Chị Trịnh Thị Hồng Thu vinh dự được tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII.

Những nỗ lực của chị Thu đã nhận được sự ghi nhận xứng đáng từ cộng đồng và các cấp Hội Chữ thập đỏ. Năm 2019, chị vinh dự được tôn vinh là một trong 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc. Tiếp nối hành trình đó, năm 2026, chị vinh dự được tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đây không chỉ là niềm vinh dự của riêng cá nhân chị Thu mà còn là sự khẳng định đối với phong trào hiến máu tình nguyện tại địa phương: Hiến máu tình nguyện là hành trình lan tỏa yêu thương, là biểu tượng của tinh thần trách nhiệm và lòng yêu thương con người.

Với chị Thu, con số hơn 150 lần hiến máu không phải là đích đến cuối cùng mà là hành trang cho chặng đường dài phía trước. Chị vẫn luôn mong muốn chương trình hiến máu ở địa phương diễn ra thường xuyên hơn để có thêm nhiều người bệnh được cứu giúp. Hành trình của chị là minh chứng sống động cho truyền thống “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam.

Mỗi giọt máu chị cho đi là một mầm sống được hồi sinh, mỗi lần hiến máu là một thông điệp yêu thương được trao gửi. Chị Trịnh Thị Hồng Thu vẫn đang bền bỉ viết tiếp câu chuyện đẹp về lòng nhân ái, góp phần làm cho cuộc sống trở nên nhân văn và ý nghĩa hơn.

Hương Lan