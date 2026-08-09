Vĩnh Tường sôi nổi các hoạt động hè năm 2026

Ngày 8/8, Đoàn Thanh niên xã Vĩnh Tường tổ chức tổng kết hoạt động hè và Hội thi văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao thanh, thiếu nhi năm 2026 với chủ đề “Tuổi trẻ Vĩnh Tường - Tự hào truyền thống, khát vọng vươn xa”. Chương trình thu hút đông đảo đoàn viên, thanh, thiếu nhi tham gia, tạo không khí vui tươi, sôi nổi trong những ngày hè.

Đông đảo đoàn viên, thanh, thiếu nhi xã Vĩnh Tường tham gia các hoạt động hè năm 2026.

Các hoạt động diễn ra tại Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công và Quảng trường xã Vĩnh Tường, với nhiều nội dung thể thao, văn nghệ phong phú.

Các vận động viên hào hứng tham gia Giải thể thao thanh thiếu nhi xã Vĩnh Tường năm 2026.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia Giải thể thao thanh thiếu nhi.

Giải thể thao diễn ra sôi nổi với nhiều nội dung thi đấu. Trong đó, vòng chung kết bóng chuyền hơi thanh niên với 16 đội tham gia đã cống hiến những trận đấu hấp dẫn, thể hiện tinh thần thi đấu đoàn kết, trung thực và cao thượng.

Không chỉ là dịp rèn luyện sức khỏe, giải thể thao còn tạo cơ hội để đoàn viên, thanh thiếu nhi giao lưu, tăng cường tinh thần đồng đội và xây dựng môi trường sinh hoạt lành mạnh tại cơ sở.

Điểm nhấn của chương trình diễn ra vào buổi tối tại Quảng trường xã Vĩnh Tường, với chương trình tổng kết hoạt động hè và Hội thi văn nghệ thanh thiếu nhi năm 2026.

Chương trình thu hút khoảng 300 thiếu nhi tham gia biểu diễn 4 tiết mục đồng diễn tạo không khí sôi động, thu hút đông đảo người dân và đoàn viên, thanh thiếu nhi đến theo dõi.

Lãnh đạo xã Vĩnh Tường tặng hoa chúc mừng chương trình tổng kết hoạt động hè và Hội thi văn nghệ thanh thiếu nhi năm 2026.

Hội thi văn nghệ mang đến nhiều tiết mục ca, múa nhạc, hoạt cảnh, dân vũ với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước và truyền thống dân tộc; đồng thời thể hiện ước mơ, khát vọng và tinh thần cống hiến của tuổi trẻ.

Thông qua chuỗi hoạt động hè, thanh thiếu nhi xã Vĩnh Tường có thêm sân chơi bổ ích để rèn luyện thể chất, giao lưu, phát huy năng khiếu và nuôi dưỡng tinh thần đoàn kết. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tự hào quê hương và lan tỏa khát vọng vươn lên, cống hiến của tuổi trẻ.

Hoàng Thuỷ