Phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho 358 chức sắc, chức việc và tín đồ

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Ngày 8/8, Sở Dân tộc và Tôn giáo tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2026. Tham gia hội nghị có 358 chức sắc, chức việc và tín đồ đạo Công giáo, Tin lành trên địa bàn khu vực Phú Thọ.
Toàn cảnh hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2026.
Tại hội nghị, Tiến sĩ Nguyễn Thị Định, chuyên viên cao cấp của Ban Tôn giáo Chính phủ đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các nghị định hướng dẫn thi hành; đồng thời thông tin về những quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.
Các đại biểu được cập nhật những nội dung về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác tín ngưỡng, tôn giáo; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.
Tiến sĩ Nguyễn Thị Định, chuyên viên cao cấp Ban Tôn giáo Chính phủ truyền đạt các nội dung của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2026.
Các chức sắc, chức việc và tín đồ các tôn giáo tham dự hội nghị.
Thông qua hội nghị nhằm giúp đội ngũ chức sắc, chức việc và tín đồ các tôn giáo nâng cao nhận thức, hiểu đúng và thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; qua đó góp phần bảo đảm các hoạt động tôn giáo trên địa bàn được thực hiện đúng pháp luật.
Đây cũng là dịp để tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tạo sự đồng thuận trong đồng bào công giáo; phát huy vai trò của các tổ chức, chức sắc, chức việc tôn giáo trong vận động tín đồ chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương Phú Thọ ngày càng phát triển.
Gia Thái
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