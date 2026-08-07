Xã hội
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Chung tay vì cộng đồng, vì an ninh Tổ quốc

Chiều 7/8, Công an xã Hùng Việt phối hợp với Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ cùng đoàn công tác của ông Nguyễn Đức Hưởng - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (nay là Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam) tổ chức chương trình gặp mặt, giao lưu và triển khai các hoạt động chung tay vì cộng đồng, vì an ninh Tổ quốc.

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Chinh - Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Hùng Việt và một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Chung tay vì cộng đồng, vì an ninh Tổ quốcQuang cảnh chương trình.

Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2026) và 21 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2026), các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân và ý nghĩa của phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thời gian qua, Công an xã Hùng Việt triển khai đồng bộ các mặt công tác, kịp thời tham mưu Đảng ủy, HĐND, UBND xã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Các nhiệm vụ đều được triển khai bài bản, khoa học, phù hợp với tình hình thực tiễn, tạo sự đồng thuận và nhận được sự ủng hộ tích cực của Nhân dân.

Ngay sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Công an xã tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tăng cường thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và “thế trận lòng dân”, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Nhân dịp này, đoàn công tác của ông Nguyễn Đức Hưởng đã trao tặng 5 máy tính xách tay cho lớp học “Công an xã Hùng Việt đồng hành cùng em khám phá tri thức số - Vững bước tương lai”. Đây là lớp học do Công an xã Hùng Việt triển khai từ tháng 5/2026 nhằm hướng dẫn các em những kỹ năng sử dụng các phần mềm trên máy tính; đồng thời trang bị những nhận thức, kỹ năng cần thiết để ngăn chặn các thông tin xấu, độc trên mạng xã hội.

Chung tay vì cộng đồng, vì an ninh Tổ quốcÔng Nguyễn Đức Hưởng trao tặng kinh phí mua máy tính cho Công an xã Hùng Việt.

Cùng với đó, đoàn công tác trao tặng 1 máy tính xách tay cho em Chu Vũ Tuấn Nam, học sinh lớp 10A1, Trường THPT Hiền Đa. Em là học sinh mồ côi, hoàn cảnh khó khăn nhưng có ý chí vươn lên trong cuộc sống. Tổng giá trị các phần quà khoảng 90 triệu đồng.

Chung tay vì cộng đồng, vì an ninh Tổ quốcLãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ cùng các nhà hảo tâm trao tặng em Chu Vũ Tuấn Nam 102 triệu đồng (nguồn quỹ được huy động qua Chương trình PTV - Kết nối yêu thương).

Trong chương trình, Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ đã trao 102 triệu đồng cho em Chu Vũ Tuấn Nam. Đây là nguồn kinh phí được huy động từ các nhà hảo tâm thông qua quỹ của Chương trình PTV - Kết nối yêu thương, do Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ thực hiện.

Món quà là sự chia sẻ thiết thực dành cho em Chu Vũ Tuấn Nam, giúp gia đình giảm bớt khó khăn và tiếp thêm động lực để em tiếp tục thực hiện ước mơ học tập.

Thông qua Chương trình PTV - Kết nối yêu thương, nhiều món quà ý nghĩa đã được trao tặng nhằm lan tỏa yêu thương, thể hiện giá trị nhân văn và tinh thần trách nhiệm của cộng đồng xã hội đối với những hoàn cảnh khó khăn.

Đức Anh


Đức Anh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Ngân hàng Bưu điện Liên Việt Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vì an ninh Tổ quốc Vì cộng đồng Chương trình Công an xã HĐND phát thanh truyền hình Phú thọ
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