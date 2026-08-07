Mùa hè tình nguyện

“Mùa hè xanh” là chiến dịch tình nguyện sôi nổi của đoàn viên, thanh niên trên khắp các địa phương. Bằng tri thức, sự nhiệt huyết, khát khao cống hiến, nhiều bạn trẻ hăng hái thực hiện những công trình, phần việc thanh niên ý nghĩa trong chiến dịch “Mùa hè xanh”. Từ những tuyến đường được thắp sáng, vệ sinh môi trường, bữa cơm tri ân, lớp học miễn phí đến các hoạt động hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ số. Mỗi công trình, phần việc đều là dấu ấn của sức trẻ, góp phần xây dựng quê hương và mang lại những giá trị tích cực cho cộng đồng.

Tỉnh đoàn Phú Thọ tổ chức lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.

Đoàn thanh niên xã Hy Cương thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.

Đoàn thanh niên xã Sơn Đông phục dựng và trao tặng ảnh các Anh hùng liệt sĩ tới thân nhân các gia đình trên địa bàn xã.

Đoàn viên thanh niên xã Thung Nai ra quân Ngày Chủ nhật xanh.

Đoàn thanh niên Trường Đại học Hùng Vương phối hợp với Công an xã, Đoàn thanh niên và Hội LHPN xã Thượng Long tổ chức chương trình “Bình dân học vụ số”, tuyên truyền phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng.

Đoàn thanh niên - Hội Liên hiệp thanh niên các xã: Dũng Tiến, Kim Bôi, Hợp Kim, Mường Động và Nật Sơn phối hợp tổ chức chương trình "Hành trình về địa chỉ đỏ năm 2026” tại Di tích địa điểm Bác Hồ về thăm Huyện ủy Kim Bôi ngày 19/9/1964.

Đoàn thanh niên xã Tân Mai phối hợp Trường TH&THCS Ba Khan tổ chức lớp hướng dẫn kỹ năng bơi và phòng, chống đuối nước cho thanh, thiếu nhi năm 2026.

Đoàn thanh niên xã Hương Cần phối hợp với Đoàn thanh niên – Hội Sinh viên Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội triển khai công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê”.

Đoàn thanh niên xã Bản Nguyên tuyên truyền vận động, hướng dẫn Nhân dân kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử mức 2.

Ngô Hà