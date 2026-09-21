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Phú Thọ xử lý, công khai 133 phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính

Theo báo cáo của UBND tỉnh Phú Thọ, tháng 8/2026, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã xử lý, công khai kết quả 133 phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Phú Thọ xử lý, công khai 133 phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chínhCán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Xuân Viên giải đáp thắc mắc của người dân liên quan đến các thủ tục hành chính.

Trong tháng 8, toàn tỉnh tiếp nhận mới 111 phản ánh, kiến nghị; đồng thời tiếp tục xử lý 60 trường hợp chuyển từ kỳ trước; còn 38 trường hợp đang được xem xét, giải quyết, trong đó có 1 trường hợp quá hạn thuộc trách nhiệm xử lý, trả lời của UBND phường Phúc Yên.

Qua đường dây nóng, các cơ quan chức năng cũng tiếp nhận 132 phản ánh, kiến nghị và chuyển đến cơ quan, đơn vị, địa phương có thẩm quyền xử lý. Nội dung phản ánh chủ yếu liên quan đến việc chậm giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân và những lỗi phát sinh trong quá trình vận hành hệ thống.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục tiếp nhận, phân loại và xử lý kịp thời phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân; khẩn trương giải quyết dứt điểm các trường hợp còn tồn đọng, quá hạn. Cùng với đó, tăng cường giám sát quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ; làm rõ nguyên nhân chậm hạn, trách nhiệm của cơ quan, cá nhân liên quan và thông báo công khai kết quả xử lý theo quy định.

Việc tiếp nhận phản ánh qua Cổng Dịch vụ công quốc gia và đường dây nóng là một kênh giám sát quan trọng, giúp cơ quan hành chính kịp thời nhận diện những khâu còn bất cập, chấn chỉnh trách nhiệm thực thi công vụ và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Hương Giang


Hương Giang

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Phản ánh Xử lý UBND tỉnh Kiến nghị Cổng dịch vụ công quốc gia tỉnh Phú Thọ công khai Trách nhiệm giải quyết thủ tục hành chính Giải quyết dứt điểm
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