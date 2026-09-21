Phú Thọ xử lý, công khai 133 phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính

{title}
{publish}
{head}
Theo báo cáo của UBND tỉnh Phú Thọ, tháng 8/2026, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã xử lý, công khai kết quả 133 phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Xuân Viên giải đáp thắc mắc của người dân liên quan đến các thủ tục hành chính.
Trong tháng 8, toàn tỉnh tiếp nhận mới 111 phản ánh, kiến nghị; đồng thời tiếp tục xử lý 60 trường hợp chuyển từ kỳ trước; còn 38 trường hợp đang được xem xét, giải quyết, trong đó có 1 trường hợp quá hạn thuộc trách nhiệm xử lý, trả lời của UBND phường Phúc Yên.
Qua đường dây nóng, các cơ quan chức năng cũng tiếp nhận 132 phản ánh, kiến nghị và chuyển đến cơ quan, đơn vị, địa phương có thẩm quyền xử lý. Nội dung phản ánh chủ yếu liên quan đến việc chậm giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân và những lỗi phát sinh trong quá trình vận hành hệ thống.
UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục tiếp nhận, phân loại và xử lý kịp thời phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân; khẩn trương giải quyết dứt điểm các trường hợp còn tồn đọng, quá hạn. Cùng với đó, tăng cường giám sát quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ; làm rõ nguyên nhân chậm hạn, trách nhiệm của cơ quan, cá nhân liên quan và thông báo công khai kết quả xử lý theo quy định.
Việc tiếp nhận phản ánh qua Cổng Dịch vụ công quốc gia và đường dây nóng là một kênh giám sát quan trọng, giúp cơ quan hành chính kịp thời nhận diện những khâu còn bất cập, chấn chỉnh trách nhiệm thực thi công vụ và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Hương Giang
baophutho.vn Năm học 2026-2027, Phú Thọ phấn đấu 100% học sinh, sinh viên (HSSV) tham gia bảo hiểm y tế (BHYT). Ngay đầu năm học, ngành BHXH phối hợp với...
baophutho.vn Mưa lớn kéo dài từ ngày 14 - 18/9 đã gây sạt lở nhiều vị trí trên tuyến tỉnh lộ 433 qua xã Đức Nhàn. Riêng tại Km3+530, hơn 1.000 m3...
baophutho.vn Không chỉ chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, Công đoàn Đất Tổ còn tạo môi trường để đoàn viên,...
baophutho.vn Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng nền hành chính phục vụ, UBND xã Tam Nông tập trung đổi mới phương thức...
Dự báo từ chiều nay (21/9), khu vực Nam Bộ và Nam Trung Bộ bước vào đợt mưa lớn đỉnh điểm và kéo dài đến 24/9, gây nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng. Miền Bắc tiếp tục...
baophutho.vn Xác định giai cấp công nhân là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, các cấp Công đoàn trên địa bàn tỉnh đã chủ...
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 vào ngày 24/11, không hoán đổi ngày làm việc để bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu tôn vinh, phát huy giá trị văn hóa...