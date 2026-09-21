Xây dựng nền hành chính phục vụ

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng nền hành chính phục vụ, UBND xã Tam Nông tập trung đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, gắn cải cách thủ tục hành chính (TTHC) với chuyển đổi số. Qua đó, từng bước nâng chất lượng giải quyết công việc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ xã Tam Nông giải quyết thủ tục hành chính cho người dân nhanh chóng, chính xác.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, yêu cầu nâng cao chất lượng phục vụ luôn được đặt lên hàng đầu. Việc phối hợp giữa các bộ phận, đơn vị trong tiếp nhận, giải quyết TTHC được tăng cường; trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị được xác định rõ. UBND xã xây dựng đề án phân loại đơn vị hành chính cấp xã, xây dựng kế hoạch tuyên truyền CCHC theo giai đoạn và kế hoạch kiểm tra CCHC theo năm. Điểm mới trong cách làm là CCHC được triển khai đồng bộ từ khâu tiếp nhận đến trả kết quả. Mỗi công việc được phân công gắn với trách nhiệm cụ thể, qua đó nâng cao tính chủ động của cán bộ, công chức và hiệu quả phối hợp giữa các bộ phận. Cải cách vì thế không còn là nhiệm vụ riêng của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, mà trở thành yêu cầu xuyên suốt trong hoạt động của chính quyền. Từ tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ đến giải quyết thủ tục, tinh thần phục vụ Nhân dân được đặt ở vị trí trung tâm.

Cùng với cải cách TTHC, Tam Nông đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và giải quyết công việc. Trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước đạt 100%, trừ văn bản mật. Việc số hóa thành phần hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC được thực hiện theo lộ trình, với mục tiêu tỷ lệ số hóa tại khâu tiếp nhận và kết quả lưu trữ đạt 100%. Từ hồ sơ giấy đến môi trường điện tử là một bước chuyển quan trọng trong hoạt động của chính quyền cơ sở, công nghệ đã giúp cán bộ thuận lợi hơn khi theo dõi tiến độ, xử lý công việc; lãnh đạo có thêm công cụ kiểm tra, giám sát. Qua đó, thời gian xử lý được rút ngắn, trách nhiệm của từng khâu được thể hiện rõ. Quan trọng hơn, chuyển đổi số góp phần thay đổi phương thức làm việc. Công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục được tăng cường; việc quản lý, điều hành từng bước chuyển từ xử lý thủ công sang dựa trên dữ liệu và quy trình điện tử.

Đây cũng là cơ sở để xã nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính. Khi tiến độ công việc được theo dõi thường xuyên, trách nhiệm được phân định rõ, yêu cầu về tinh thần chủ động, thái độ phục vụ và hiệu quả thực thi công vụ đối với cán bộ, công chức cũng được đặt ra cao hơn. Song song cải cách TTHC và chuyển đổi số, xã chú trọng sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Công tác phân cấp, phân quyền được tăng cường, gắn với trách nhiệm của cơ quan, đơn vị và người đứng đầu. Cùng với đó, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp nhận và xử lý kiến nghị, phản ánh được thực hiện theo quy định. Việc giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh từ cơ sở góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, không để phát sinh điểm nóng về khiếu kiện đông người.

Những kết quả bước đầu cho thấy, CCHC ở xã Tam Nông đang chuyển dần từ yêu cầu đúng quy trình sang yêu cầu phục vụ tốt hơn. Khi thủ tục được chuẩn hóa, hồ sơ được số hóa, trách nhiệm công vụ được đề cao, người dân có thêm thuận lợi trong tiếp cận dịch vụ công.

Đồng chí Cao Thị Thu Phương - Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Để nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, thời gian tới, xã đẩy mạnh chuyển đổi số; xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công trách nhiệm từng vị trí việc làm với thời gian, lộ trình cụ thể nhằm tối ưu hóa quy trình, giảm thời gian, hoàn thành các chỉ tiêu được giao. Trọng tâm là lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo; lấy hiệu quả công việc làm tiêu chí đánh giá; lấy chuyển đổi số làm động lực đổi mới; xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, gần dân, sát dân. Đó cũng chính là tinh thần phục vụ Nhân dân được Tam Nông chuyển hóa thành những kết quả thiết thực trong đời sống.

Hạnh Thúy