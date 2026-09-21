Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho công nhân

Xác định giai cấp công nhân là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, các cấp Công đoàn trên địa bàn tỉnh đã chủ động đổi mới công tác tuyên truyền pháp luật, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, người lao động. Qua đó, không chỉ nâng cao nhận thức, bản lĩnh công nhân mà còn góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại các doanh nghiệp.

Công đoàn phường Hòa Bình phối hợp với Nhà văn hóa lao động tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và giao lưu văn nghệ trong đoàn viên, công nhân lao động.

Toàn tỉnh hiện có gần 339.500 công nhân, viên chức lao động thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh quản lý, trong đó, gần 329.700 người là đoàn viên Công đoàn. Để công tác tuyên truyền không bị khô cứng, mang tính hình thức, LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp Công đoàn linh hoạt nội dung, lựa chọn thời điểm, hình thức truyền tải phù hợp với đặc thù làm việc của từng đơn vị, doanh nghiệp. Thay vì tổ chức các hội nghị tập trung kéo dài, nội dung tuyên truyền được “mềm hóa” bằng các bản tin nội bộ, infographics sinh động, video ngắn chia sẻ trên các nhóm zalo, fanpage của Công đoàn cơ sở. Các cấp Công đoàn tập trung tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh..., góp phần nâng cao nhận thức chính trị, ý thức chấp hành của đoàn viên, người lao động. Nội dung và hình thức tuyên truyền, vận động từng bước được đổi mới, phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ sở, tạo ra nhiều cách làm hay, mô hình mới, thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia.

Công tác giáo dục truyền thống nhân các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, của dân tộc, của tổ chức Công đoàn, tuyên truyền về giai cấp công nhân được triển khai sâu rộng với nhiều hình thức đa dạng, bài bản, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong đoàn viên, người lao động. Đồng chí Vũ Thị Tuyết Lan - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Công nghệ COSMOS1, Khu công nghiệp Thụy Vân cho biết: “Việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công nhân là khâu then chốt. Công đoàn đã đẩy mạnh tuyên truyền trên các trang mạng xã hội, nền tảng số, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, giúp người lao động bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng; đồng thời tuân thủ nghiêm kỷ luật lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với doanh nghiệp và Nhà nước”.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng và pháp luật cho công nhân rất thiết thực, tập trung vào các chủ đề người lao động quan tâm như: Quyền lợi bảo hiểm, an toàn vệ sinh lao động, kỹ năng nghề nghiệp, văn hóa ứng xử nơi làm việc và cảnh báo các hình thức lừa đảo, “tín dụng đen”. Công đoàn đồng hành cùng người lao động thông qua đổi mới mô hình hoạt động theo hướng lấy công nhân làm trung tâm; tổ chức các buổi đối thoại định kỳ, tư vấn pháp luật miễn phí ngay tại doanh nghiệp hoặc khu trọ. Công tác truyền thông về tổ chức Công đoàn được quan tâm triển khai thực hiện qua các trang mạng xã hội. 100% Công đoàn xã, phường có tài khoản zalo kết nối tới công đoàn cơ sở. Các Công đoàn có trên 100 lao động đều có trang facebook. Nhiều tin, bài về hoạt động Công đoàn được phản ánh trên báo, đài trung ương, địa phương và trang thông tin điện tử Congdoandatto.org.vn, góp phần quảng bá hình ảnh của tổ chức Công đoàn, từng bước đẩy lùi thông tin xấu độc, xuyên tạc về giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn. Đồng chí Khổng Sơn Thành - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết: “LĐLĐ đã xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm trang bị kiến thức cho đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp nắm chắc, hiểu rõ những quy định của pháp luật lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành; từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ Công đoàn; bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong quá trình triển khai thực hiện và nâng cao kiến thức về pháp luật lao động của đoàn viên, người lao động. Qua đó, phát huy vai trò của cán bộ Công đoàn cơ sở trong giám sát bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động. Tăng cường hỗ trợ, tư vấn, giúp đỡ để đoàn viên, người lao động tự bảo vệ và được đảm bảo đầy đủ các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng theo quy định của pháp luật”.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cũng được lồng ghép thông qua các phong trào thi đua như “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Công đoàn cơ sở đã tham mưu cho chủ doanh nghiệp đầu tư thiết chế văn hóa, xây dựng các điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao, tủ sách pháp luật tại các khu công nghiệp và khu tập trung đông công nhân. Các cấp Công đoàn trên địa bàn tỉnh nhân rộng các mô hình tuyên truyền hiệu quả, tăng cường phối hợp với cơ quan chức năng và ngành bảo hiểm xã hội để bảo vệ quyền, lợi chính đáng cho người lao động, góp phần tạo dựng môi trường đầu tư hấp dẫn, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển nhanh, bền vững.

Thu Hà