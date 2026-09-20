Thi đua - nền tảng tạo sức bật cho sản xuất

Từ những sáng kiến xuất phát ngay trên dây chuyền sản xuất đến các giải pháp ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đang ngày càng đi vào chiều sâu, tạo động lực để công nhân, viên chức, lao động phát huy trí tuệ, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc. Qua đó, thi đua thực sự trở thành nền tảng tạo sức bật cho sản xuất, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” được Công ty TNHH Phú Thọ Matsuoka triển khai gắn với thực tiễn sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Toàn tỉnh hiện có hơn 330 nghìn đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động. Bằng bàn tay, khối óc và tinh thần trách nhiệm, lực lượng lao động đang trực tiếp góp phần tạo ra những sản phẩm, giá trị mới cho nền kinh tế; đồng thời không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, thích ứng với yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động.

Những năm qua, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” được các cấp công đoàn triển khai ngày càng thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị, hoạt động sản xuất, kinh doanh của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Bình quân hằng năm có 98% tập thể và 100% cá nhân đăng ký tham gia thi đua. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu với những sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật có giá trị được áp dụng vào thực tiễn.

Điểm nổi bật là phong trào đang chuyển mạnh sang thi đua bằng sản phẩm, công trình và hiệu quả cụ thể. Mỗi sáng kiến không chỉ thể hiện tinh thần sáng tạo của người lao động mà còn trực tiếp giải quyết những vấn đề đặt ra trong sản xuất, tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian, nâng cao năng suất và cải thiện điều kiện làm việc.

Công nhân Công ty Điện lực Phú Thọ phát huy sáng kiến, ứng dụng công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Tại Công ty TNHH Phú Thọ Matsuoka, Khu Công nghiệp Phú Hà, các phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” được triển khai linh hoạt, phù hợp với đặc thù sản xuất. Bà Đặng Thị Thanh Vân - Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết: Từ thực tế công việc, nhiều sáng kiến đã được người lao động đề xuất và áp dụng như phương pháp gói cạp nhanh không dắt chỉ, cải tiến quy trình so màu bán thành phẩm, nâng cao hiệu quả kiểm đếm nguyên phụ liệu... Những sáng kiến này đã tạo ra hiệu quả thiết thực, góp phần rút ngắn quy trình, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, qua đó cải thiện thu nhập cho người lao động. Quan trọng hơn, phong trào thi đua đã tạo môi trường để người lao động mạnh dạn đề xuất những cách làm mới từ chính công việc hằng ngày. Khi sáng kiến được doanh nghiệp ghi nhận và đưa vào sản xuất, người lao động càng có thêm động lực để tìm tòi, cải tiến.

Không chỉ trong các doanh nghiệp sản xuất, tinh thần thi đua sáng tạo còn được lan tỏa trong những lĩnh vực có yêu cầu cao về công nghệ và kỹ thuật. Tại Công ty Điện lực Phú Thọ, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học, công nghệ được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Từ năm 2025 đến nay, toàn tỉnh có khoảng 6.000 sáng kiến được công nhận và áp dụng vào thực tiễn, làm lợi trên 80 tỷ đồng; hơn 150 công trình, sản phẩm sáng tạo được công nhận, ứng dụng với tổng giá trị hàng tỷ đồng. Từ đầu năm 2026 đến nay, có 10 sáng kiến, giải pháp của công nhân, lao động được đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xét tặng “Bằng Lao động sáng tạo”; 26 sáng kiến, giải pháp đăng ký tham gia Hội thi “Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Thọ năm 2026”.

Theo ông Nguyễn Tiến Nhu - Chủ tịch Công đoàn Công ty, các đơn vị đã tập trung ứng dụng thiết bị, phương tiện, công cụ hiện đại nhằm giảm sự cố, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện; đẩy mạnh sửa chữa, thi công hotline trên lưới điện để giảm thời gian mất điện của khách hàng. Nhiều sáng kiến được áp dụng đã góp phần hợp lý hóa sản xuất, tiết kiệm vật tư, nhân công, giải quyết những vướng mắc trong thực tế, đồng thời nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Hiệu quả của phong trào thi đua lao động được thể hiện không chỉ ở số lượng sáng kiến mà còn trong những chuyển động tích cực của sản xuất, kinh doanh và thị trường lao động. Tính chung 8 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của tỉnh tăng 21,80% so với cùng kỳ. Trong đó, nhiều ngành công nghiệp chủ lực duy trì mức tăng khá như sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; sản xuất kim loại; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy; chế biến thực phẩm... Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu cũng tăng mạnh như máy tính xách tay, dịch vụ sản xuất linh kiện điện tử...

Cùng với sản xuất công nghiệp, lực lượng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tiếp tục tăng. Tháng 8/2026, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng 1,5% so với tháng trước và tăng 8,5% so với cùng kỳ. Dòng vốn đầu tư cũng tiếp tục duy trì tín hiệu tích cực. Tính đến ngày 15/8/2026, tỉnh thu hút 89 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 1.707 triệu USD, tăng 97,8% về vốn đăng ký so với cùng kỳ.

Để phong trào thi đua thực sự trở thành động lực thúc đẩy sản xuất và nâng cao năng suất lao động, các cấp công đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức theo hướng thiết thực, hiệu quả, bám sát yêu cầu của từng ngành, từng doanh nghiệp và từng vị trí việc làm.

Trọng tâm là đẩy mạnh phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, khuyến khích đoàn viên, người lao động chủ động đề xuất sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số vào sản xuất, kinh doanh; đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề, kỹ năng số, khả năng thích ứng với những thay đổi của thị trường lao động.

Cùng với đó, cần xây dựng môi trường để sáng kiến được phát hiện, hỗ trợ và nhanh chóng đưa vào thực tiễn; quan tâm hơn đến cơ chế ghi nhận, khen thưởng, nhân rộng những mô hình, cách làm hiệu quả. Các phong trào thi đua cũng cần gắn chặt với mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, cải thiện điều kiện làm việc, tăng thu nhập và bảo đảm việc làm bền vững cho người lao động.

Lệ Oanh