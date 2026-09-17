Khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở tại xã Cự Đồng

Chiều 17/9, đoàn công tác Sở Nông nghiệp và Môi trường đã kiểm tra tình hình sạt lở tại thôn Lâm Sơn, xã Cự Đồng; qua đó chỉ đạo các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân.

Đoàn công tác Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng chính quyền địa phương kiểm tra tình hình sạt lở tại thôn Lâm Sơn, xã Cự Đồng.

Tại khu vực phía sau khu dân cư thôn Lâm Sơn, một khối lượng lớn đất, đá đã sạt xuống, vùi lấp hơn 40m mương thoát nước. Khu vực sạt lở xuất hiện vết nứt dài khoảng 50m, sâu 15m; phía trên đỉnh tiếp tục xuất hiện các vết nứt, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở. Hiện có 4 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó công trình phụ của 1 hộ đã bị tác động.

Trước tình hình trên, UBND xã Cự Đồng đã chỉ đạo triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, cắm biển cảnh báo tại khu vực nguy hiểm và di dời 1 hộ dân.

Qua kiểm tra thực tế, đoàn công tác Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị chính quyền địa phương khẩn trương di dời người dân và tài sản của các hộ trong vùng nguy cơ đến nơi an toàn; tăng cường cảnh báo, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào khu vực sạt lở. Đồng thời, giao Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên nước phối hợp với địa phương hướng dẫn các biện pháp xử lý trước mắt, trong đó tiến hành hạ tải khối đất có nguy cơ mất ổn định nhằm hạn chế sạt lở tiếp diễn.

Đoàn công tác cũng đề nghị địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở trên địa bàn, chủ động phương án ứng phó, tuyệt đối không để người dân quay trở lại khu vực nguy hiểm khi chưa bảo đảm an toàn.

Minh Thuật