Sạt lở đê ngòi Lạt và bờ sông Đà ở Tu Vũ: Cần giải pháp căn cơ, hành động khẩn cấp

Ảnh hưởng của hoàn lưu bão cùng những đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 15/9 đến nay khiến tình trạng sạt lở đất, bờ sông tại xã Tu Vũ diễn biến phức tạp. Tại tuyến đường bao ngòi Lạt và khu vực thôn 13 Đồng Luận, thiên tai đang đe dọa trực tiếp đến hạ tầng giao thông, tính mạng và tài sản của Nhân dân. Cùng với chủ động ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ” của chính quyền cơ sở, rất cần các giải pháp kỹ thuật căn cơ, dài hạn từ các cấp, ngành để người dân vùng sạt lở sớm ổn định cuộc sống.

Đến trưa ngày 16/9, ghi nhận thực tế tại tuyến đường bao ngòi Lạt (xã Tu Vũ) cho thấy, mưa lũ dồn dập, mực nước dâng cao và dòng chảy xiết đã khoét sâu vào chân kè. Đoạn sạt trượt kéo dài khoảng 50m, lấn sâu vào mặt đường liên xã, tuyến kết nối với Tỉnh lộ 317G, từ 2-4m. Tại hiện trường, những vết nứt kéo dài hơn 20m tiếp tục mở rộng. Nền đất ngậm nước, bở nhão, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt trượt xuống lòng ngòi.

Hiện trường sạt lở tại tuyến đường bao Ngòi Lạt, xã Tu Vũ.

Nguyên nhân sự cố bước đầu được xác định do hệ thống kè cũ được xây dựng khá thấp. Khi nước dâng cao, áp lực dòng chảy tạo thành những xoáy nước mạnh tác động vào chân kè, phá vỡ kết cấu đất đá bên dưới. Mưa kéo dài nhiều ngày làm suy yếu nền đất, khiến nguy cơ sạt lở tiếp diễn, lan rộng.

Không riêng khu vực ngòi Lạt, tại thôn 13 Đồng Luận (khu 10 Đồng Trung cũ), bờ sông Đà cũng đang xảy ra sạt lở. Dòng nước xiết làm phạm vi sạt lở phát sinh thêm từ 2-4m về phía đất ở của người dân. Tổng chiều dài sạt lở ghi nhận khoảng 35m, các điểm sạt đã khoét sát ranh giới đất ở, đe dọa trực tiếp đến an toàn của các hộ dân sinh sống lân cận.

Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự và chính quyền xã Tu Vũ đã khẩn trương triển khai các phương án ứng phó. Đồng chí Dương Quốc Lâm - Bí thư Đảng ủy xã Tu Vũ cho biết: “Ngay khi phát hiện sạt lở, Thường trực Đảng ủy và lãnh đạo UBND xã đã trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra, đánh giá tình hình. Mọi giải pháp lúc này đều phải đặt mục tiêu bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng và tài sản cho bà con nhân dân lên hàng đầu”.

Lãnh đạo xã Tu Vũ kiểm tra và chỉ đạo tại hiện trường nơi xảy ra sạt lở.

Thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, xã Tu Vũ đã tổ chức di dời khẩn cấp toàn bộ các hộ gia đình nằm trong vùng nguy hiểm đến nơi tránh trú an toàn hoặc tá túc tại nhà người thân. Để phòng ngừa rủi ro cho người tham gia giao thông, lực lượng chức năng khẩn trương cắm biển cấm toàn bộ xe ô tô lưu thông trên tuyến đường liên xã qua ngòi Lạt, căng dây cảnh báo nguy hiểm, bố trí lực lượng túc trực 24/24 giờ để phân luồng giao thông và theo dõi diễn biến vết nứt.

Lực lượng chức năng cắm biển cấm toàn bộ xe lưu thông trên tuyến đường.

Cùng ngày 16/9, đoàn công tác liên ngành do lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường dẫn đầu đã trực tiếp kiểm tra hiện trường, đồng thời chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp khảo sát, xây dựng phương án xử lý sự cố.

Tuy nhiên, cắm biển cảnh báo, phân luồng giao thông và di dời chỉ là những giải pháp ứng phó trước mắt. Tình trạng sạt lở tiếp tục ăn sâu vào tuyến đường liên xã, áp sát đất ở của người dân cho thấy nguy cơ mất an toàn hạ tầng và đời sống Nhân dân vẫn tiếp diễn nếu mưa bão lớn tiếp tục kéo dài.

Xã Tu Vũ lập Sở Chỉ huy PCTT để kịp thời xử lý các sự cố phát sinh tại hiện trường.

Để xử lý điểm sạt lở, UBND xã Tu Vũ đã có báo cáo khẩn đề nghị UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường sớm tổ chức đoàn kiểm tra, đánh giá toàn diện mức độ nguy hiểm. Đồng thời, đề nghị hướng dẫn kỹ thuật chuyên ngành, hỗ trợ kinh phí, sớm triển khai đầu tư dự án gia cố kè chống sạt lở kiên cố tại khu vực ngòi Lạt và bờ sông thôn 13 Đồng Luận.

Chủ động phòng, chống thiên tai là yêu cầu thường xuyên, nhất là trong mùa mưa bão khi thời tiết còn diễn biến phức tạp. Tình trạng sạt lở tại xã Tu Vũ là lời cảnh báo về những tác động của thiên tai đối với hạ tầng ven sông, ven ngòi.

Sự vào cuộc của chính quyền địa phương trong ứng phó, bảo đảm an toàn cho Nhân dân là cần thiết. Tuy nhiên, để người dân vùng sạt lở sớm ổn định cuộc sống, rất cần sự quan tâm, đầu tư nguồn lực kịp thời, căn cơ từ UBND tỉnh và các sở, ngành chức năng.

Đinh Vũ