Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đối thoại định kỳ năm 2026

Ngày 16/9, Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao tổ chức chương trình đối thoại định kỳ năm 2026 với người lao động về phương án bố trí lao động và điều chỉnh tiền lương trong giai đoạn hiện nay.

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao giải đáp các ý kiến tại buổi đối thoại định kỳ.

Tại buổi đối thoại, lãnh đạo công ty thông tin về kết quả sản xuất, kinh doanh 8 tháng năm 2026 và kế hoạch những tháng cuối năm; trao đổi về những khó khăn, tác động của thị trường đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Các kiến nghị liên quan đến việc làm, thu nhập, chế độ, chính sách và phúc lợi của người lao động được giải đáp trực tiếp.

Trên cơ sở ý kiến của người lao động, công ty thống nhất duy trì lực lượng cần thiết để bảo vệ thiết bị, công trình, vật tư; thực hiện duy tu, bảo dưỡng, bảo đảm an toàn, môi trường và sẵn sàng tái khởi động sản xuất.

Công ty cam kết chi trả tiền lương theo đúng ngày công, nhiệm vụ và kết quả lao động; chủ động cân đối quỹ tiền lương, bảo đảm các khoản dự kiến chi dịp lễ, Tết và tháng lương thứ 13.

Trong trường hợp tình hình sản xuất tiếp tục khó khăn, công ty sẽ điều chỉnh giảm tiền lương của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và lao động gián tiếp nhằm chia sẻ khó khăn với người lao động trực tiếp. Qua đó, thể hiện vai trò nêu gương, tinh thần chia sẻ của đội ngũ lãnh đạo, quản lý đối với người lao động trực tiếp trong giai đoạn hiện nay.

Hương Giang