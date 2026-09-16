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Tập huấn bơi cứu hộ, cứu nạn năm 2026

Ngày 16/9, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh tổ chức tập huấn bơi cứu hộ, cứu nạn năm 2026 cho 40 cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Tập huấn bơi cứu hộ, cứu nạn năm 2026

Thực hành sơ cứu nạn nhân bị đuối nước.

Tham gia tập huấn, cán bộ, chiến sĩ được hướng dẫn, thực hành các kỹ năng bơi, tiếp cận và cứu người bị nạn dưới nước; kỹ thuật đưa người bị nạn vào bờ, sơ cứu ban đầu và xử lý các tình huống có thể phát sinh trong quá trình cứu hộ, cứu nạn.

Nội dung tập huấn được tổ chức theo hướng kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, giúp cán bộ, chiến sĩ nâng cao thể lực, khả năng xử lý tình huống và kỹ năng phối hợp khi thực hiện nhiệm vụ trên đường thủy, đặc biệt trong các tình huống tai nạn, sự cố bất ngờ

Thông qua chương trình nhằm nâng cao khả năng chủ động ứng phó, kịp thời cứu người, hạn chế thiệt hại về người và tài sản, góp phần bảo đảm an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn tỉnh.

Gia Thái


Gia Thái

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Cứu nạn Cứu hộ tập huấn Cảnh sát giao thông Cán bộ Công an chiến sĩ Cứu người Chương trình giao thông đường thủy
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