{title}
{publish}
{head}
Ngày 16/9, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh tổ chức tập huấn bơi cứu hộ, cứu nạn năm 2026 cho 40 cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.
Thực hành sơ cứu nạn nhân bị đuối nước.
Tham gia tập huấn, cán bộ, chiến sĩ được hướng dẫn, thực hành các kỹ năng bơi, tiếp cận và cứu người bị nạn dưới nước; kỹ thuật đưa người bị nạn vào bờ, sơ cứu ban đầu và xử lý các tình huống có thể phát sinh trong quá trình cứu hộ, cứu nạn.
Nội dung tập huấn được tổ chức theo hướng kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, giúp cán bộ, chiến sĩ nâng cao thể lực, khả năng xử lý tình huống và kỹ năng phối hợp khi thực hiện nhiệm vụ trên đường thủy, đặc biệt trong các tình huống tai nạn, sự cố bất ngờ
Thông qua chương trình nhằm nâng cao khả năng chủ động ứng phó, kịp thời cứu người, hạn chế thiệt hại về người và tài sản, góp phần bảo đảm an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn tỉnh.
Gia Thái
baophutho.vn Ảnh hưởng của hoàn lưu bão cùng những đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 15/9 đến nay khiến tình trạng sạt lở đất, bờ sông tại xã Tu Vũ diễn biến phức...
baophutho.vn Ngày 16/9, Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao tổ chức chương trình đối thoại định kỳ năm 2026 với người lao động về phương án...
baophutho.vn Thời điểm này, Làng nghề Bánh trung thu truyền thống trên địa bàn phường Âu Cơ đã bước vào vụ sản xuất chính trong năm. Các cơ sở sản xuất đang...
baophutho.vn Đóng góp vào sự đổi thay của một xã miền núi còn nhiều khó khăn như Yên Lập, sức trẻ đang trở thành nguồn lực quan trọng. Với tinh thần “Đâu...
baophutho.vn Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Phú Thọ, lúc 7 giờ ngày 16/9, mực nước trên sông Bôi tại Hưng Thi (xã An Bình) ở mức 13,83m, cao hơn báo động...
baophutho.vn Nghị định 347/2026/NĐ-CP (sửa đổi Nghị định 282/2025/NĐ-CP) có hiệu lực từ ngày 15/9/2026, sửa đổi, bổ sung một số quy định xử phạt vi phạm...
Dự báo mới nhất cho thấy, mưa ở khu vực miền Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An có khả năng kéo dài đến ngày 17/9, dài hơn so với những nhận định trước đó, với lượng mưa lớn nhất có thể...