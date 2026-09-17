Thời tiết ngày 17/9: Bắc Bộ, Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to

Dự báo, ngày 17/9, Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo khu vực Hà Nội ngày có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Ảnh minh họa: Đ.T

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực Hà Nội ngày có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; đêm có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Từ Thanh Hóa đến Huế, phía bắc (Thanh Hóa đến Nghệ An) có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; phía nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trên biển, ngày và đêm 17/9, khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa Biển Đông, khu vực nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 17/9 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; đêm có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ C.

Phía tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng phía nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La ngày có mưa vừa, mưa to và dông; khu vực phía nam tỉnh Phú Thọ có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 29 độ C.

Phía đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực phía nam các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên; phía bắc tỉnh Phú Thọ; Bắc Ninh, thành phố Hà Nội, Ninh Bình ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía bắc (Thanh Hóa đến Nghệ An) có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; phía nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía bắc 27-29 độ C, phía nam 30-32 độ C.

Duyên hải nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-34 độ C.

Theo nhandan.vn