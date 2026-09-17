Phú Thọ phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp

Sáng 17/9, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Hoàng Long Biên - Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh nhấn mạnh: Trong những năm qua, cùng với đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, tỉnh Phú Thọ luôn quan tâm, chú trọng công tác bảo vệ môi trường, hướng tới mục tiêu phát triển công nghiệp theo hướng xanh, hiện đại và bền vững. Đến nay, Phú Thọ có 18 khu công nghiệp đi vào hoạt động, thu hút 880 dự án đầu tư (849 dự án thứ cấp, 31 dự án hạ tầng).

Đồng hành cùng doanh nghiệp, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Trong đó, tập trung vào việc hoàn thiện thủ tục, hồ sơ pháp lý về môi trường; vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải, kiểm soát ô nhiễm, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Đồng chí Hoàng Long Biên đề nghị các doanh nghiệp nghiêm túc tiếp thu, vận dụng những kiến thức được truyền đạt tại hội nghị; chủ động rà soát, hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục pháp lý về môi trường, thực hiện đúng các quy định trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đồng thời tăng cường các giải pháp kiểm soát ô nhiễm, sử dụng hiệu quả tài nguyên, hướng tới sản xuất xanh và phát triển bền vững. Qua đó, góp phần hạn chế vi phạm pháp luật về môi trường, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và xây dựng các khu công nghiệp của tỉnh theo hướng xanh, hiện đại, bền vững.

Đồng chí Hoàng Long Biên - Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các báo cáo viên của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã truyền đạt 4 chuyên đề: Những nội dung mới về báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường và đăng ký môi trường; trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì của nhà sản xuất, nhập khẩu; quy định về kiểm kê khí nhà kính, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường và một số giải pháp kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm, phòng ngừa, ứng phó sự cố tại các nhà máy, khu công nghiệp.

Hội nghị được tổ chức nhằm giúp các doanh nghiệp nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và chủ động phòng ngừa các nguy cơ gây ô nhiễm, sự cố môi trường trong quá trình sản xuất, kinh doanh; từng bước chuyển đổi phương thức sản xuất theo hướng xanh, góp phần xây dựng môi trường đầu tư, sản xuất an toàn, bền vững.

Thu Thủy - Lưu Trường