Chủ động ứng phó mưa lũ, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân

Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, mưa lớn kéo dài từ ngày 13/9 đến nay khiến mực nước các sông dâng cao, nhiều khu vực đối mặt với nguy cơ sạt lở đất, ngập úng cục bộ. Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đã triển khai các biện pháp ứng phó, chủ động bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và công trình Nhà nước.

Theo báo cáo của Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên nước do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, khiến lượng mưa tại nhiều địa phương trong tỉnh tăng cao. Điển hình như khu vực Cao Răm (xã Liên Sơn) đạt 440,2 mm, Xuân Phong (xã Cao Phong) 435,8 mm, Lũng Vân (xã Vân Sơn) 426,8 mm, Tân Pheo 421 mm, Kim Bôi 417,6 mm... Hầu hết các trạm đo trên địa bàn tỉnh ghi nhận lượng mưa phổ biến từ 100-300 mm.

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày gây sạt lở đất tại thôn Thói, xã Trung Sơn, khiến mái taluy phía sau nhà của 3 hộ dân bị sạt lở. UBND xã tập trung hỗ trợ các gia đình di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn.

Mưa lớn kéo dài khiến mực nước trên các sông biến động mạnh. Tại sông Bôi (trạm Hưng Thi), mực nước lúc 15 giờ ngày 16/9 đạt +13,51 m, vượt báo động III 0,51 m; sông Bứa (trạm Thanh Sơn) lên mức +23,46 m, vượt báo động I. Các hồ chứa thủy lợi trong tỉnh hiện đạt từ 85-100% dung tích thiết kế. Đáng chú ý, 44 hồ chứa lớn đã xuất hiện nước qua tràn.

Mưa lũ đã làm 11 hộ dân bị tốc mái, hư hỏng nhà ở; 141 hộ bị ngập nước; hàng trăm hecta lúa, hoa màu và diện tích nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng. Nhiều công trình giao thông, thủy lợi quan trọng cũng chịu tác động. Tại khu vực sông Đà, tổng chiều dài bờ sông bị sạt lở là 304 m, trong đó đoạn qua xã Yên Sơn sạt lở 300 m, xã Tu Vũ sạt lở 4 m. Bờ Ngòi Lạt (xã Tu Vũ) sạt lở 50 m, ăn sâu vào lòng đường; ngầm Bãi Nai trên đường tỉnh 446 bị sập. Tính đến 16 giờ ngày 16/9, toàn tỉnh ghi nhận hơn 20 điểm sạt lở giao thông và 19 vị trí sạt lở có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến khu dân cư. Đặc biệt, mưa lũ gây ngập nghẽn giao thông, làm gián đoạn kết nối, chia cắt tạm thời 401 hộ dân tại các xã Lạc Thủy và Cao Dương.

Mưa lớn gây sạt lở bờ kè vào xe ô tô của một hộ dân tại thôn Quyết Thắng, xã Cẩm Khê.

Ngay khi thời tiết diễn biến bất lợi, UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo, yêu cầu các cấp, ngành tập trung ứng phó ở mức cao nhất. Sở Nông nghiệp và Môi trường kịp thời phát 4 lệnh báo động lũ trên các tuyến sông Bôi, sông Bùi và sông Bứa.

Thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã, phường đã chủ động triển khai lực lượng, phương tiện, tổ chức ứng phó với các tình huống phát sinh. Trong tình huống khẩn cấp, lực lượng chức năng giải cứu thành công 3 công dân bị mắc kẹt tại hang Rút (xã Dũng Tiến) do nước lũ dâng cao chặn cửa hang, đưa về nhà an toàn.

Lực lượng chức năng triển khai phương tiện, tổ chức giải cứu thành công 3 người sau hơn một ngày mắc kẹt trong hang Rút (xã Dũng Tiến) do mưa lớn.

Công tác sơ tán, di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm được triển khai khẩn trương, kiên quyết. Đến chiều ngày 16/9, 252 hộ dân với 1.040 nhân khẩu tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt sâu, như Mường Động 68 hộ, Liên Sơn 28 hộ, Toàn Thắng 25 hộ, An Bình 16 hộ... được hỗ trợ di chuyển đến nơi an toàn.

Cùng với di dời dân, lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ tổ chức ứng trực, cắm biển cảnh báo, phân công lực lượng canh gác tại các ngầm tràn, đoạn đường bị sạt lở, ngập sâu; kiên quyết không để người và phương tiện qua lại khi chưa bảo đảm an toàn.

Trao đổi với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ, lãnh đạo Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên nước cho biết, mặc dù mưa lũ chưa gây thiệt hại về người, song diễn biến thời tiết vẫn còn phức tạp, khó lường. Công tác khắc phục hậu quả và phòng ngừa nguy cơ thiên tai tiếp tục đòi hỏi sự chủ động, nghiêm túc, không lơ là, chủ quan từ bất kỳ cấp, ngành hay cá nhân nào.

Trong thông báo phát chiều ngày 16/9, Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên nước đề nghị UBND các xã, phường tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực ban; khẩn trương rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở, ngập lụt để chủ động phương án di dời dân cư, nhất là các đối tượng yếu thế.

Công an xã Mường Động vượt lũ, đưa người dân đi cấp cứu trong đêm.

Tại các điểm sơ tán và khu vực bị chia cắt, cấp ủy, chính quyền địa phương phải nắm chắc tình hình, kịp thời cung cấp lương thực, thực phẩm, nước sạch và nhu yếu phẩm thiết yếu; tuyệt đối không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc hoặc bị gián đoạn thông tin.

Cùng với đó, huy động tối đa lực lượng, phương tiện tại chỗ để gia cố các điểm sạt lở, khơi thông dòng chảy, bảo vệ an toàn đê điều, hồ đập. Đối với những tổn thất vượt quá khả năng cân đối của cơ sở, cần lập hồ sơ, báo cáo chính xác, chi tiết về UBND tỉnh để có phương án xử lý kịp thời.

Mùa mưa bão năm 2026 đang bước vào giai đoạn cao điểm. Trước diễn biến ngày càng phức tạp của thiên tai, sự chủ động trong chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, cùng tinh thần cảnh giác, hợp tác của mỗi người dân là yếu tố quan trọng góp phần giảm thiểu thiệt hại, sớm ổn định đời sống và sản xuất của Nhân dân.

Đinh Vũ