Không để chậm di dời dân khi có nguy cơ sạt lở

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu các địa phương tuyệt đối không chủ quan, khẩn trương rà soát, di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm; không để xảy ra thiệt hại về người do chậm phát hiện nguy cơ hoặc chậm tổ chức sơ tán.

Tại Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 17/9/2026, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh về công tác bảo đảm an toàn tính mạng của người dân trên địa bàn; khẩn trương tổ chức lực lượng kiểm tra trực tiếp, rà soát cụ thể từng khu dân cư, từng hộ dân, từng vị trí có nguy cơ không an toàn, xảy ra sạt lở đất.

Mưa to liên tục trong nhiều ngày qua khiến mực nước dâng cao tại các suối trên địa bàn xã Nật Sơn.

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh liên tục xảy ra mưa lớn. Tại nhiều khu vực đồi núi, đất đã bão hòa nước; mực nước dâng cao tại các sông, suối, hồ, đầm. Vì thế, có nhiều nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét, sụt lún, sạt lở bờ sông, suối và các sự cố thiên tai khác. Đáng lo ngại là các sự cố có thể xảy ra bất ngờ ngay cả khi mưa đã giảm hoặc tạnh.

Đáng chú ý, ngày 16/9 đã xảy ra sạt lở đất tại thôn Tú Lý, xã Đà Bắc. Vụ việc cho thấy nguy cơ thiên tai đang trực tiếp đe dọa tính mạng, tài sản của người dân. Trước tình hình đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, phường tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo về phòng, chống thiên tai, đồng thời khẩn trương triển khai các nhiệm vụ cấp bách.

Lực lượng chức năng và người dân xã An Bình hỗ trợ các hộ dân trong khu vực ngập úng.

Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh về bảo đảm an toàn tính mạng người dân trên địa bàn. Các địa phương phải kiểm tra, rà soát từng vị trí có nguy cơ mất an toàn, nhất là khu vực đã được cảnh báo và những điểm mới phát sinh dấu hiệu sạt lở.

Các hộ dân ở sườn dốc, chân đồi, mái taluy, khu vực từng xảy ra sạt lở, nơi san gạt đất, công trình đang thi công và những vị trí đất đã bão hòa nước phải được đặc biệt lưu ý. Khi có nguy cơ mất an toàn, phải tổ chức di dời ngay người dân đến nơi an toàn, bố trí nơi ở tạm và các điều kiện thiết yếu. Tuyệt đối không để người dân ở lại hoặc tự ý quay trở lại khu vực nguy hiểm khi chưa được xác định an toàn.

Lực lượng chức năng xã Lạc Sơn xử lý cây đổ trên tuyến đường giao thông.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu kiểm soát chặt các khu dân cư ven sông, suối. Việc nước lên nhanh hoặc rút nhanh có thể làm mất ổn định bờ, gây sạt lở bất ngờ. Những khu vực bờ dốc, nền đất yếu, đã xuất hiện vết nứt, sụt lún phải được kiểm tra ngay; nếu có nguy cơ mất an toàn phải kiên quyết di dời, không chờ xảy ra sự cố mới sơ tán. Các khu vực nguy hiểm phải được khoanh vùng, cắm biển cảnh báo và bố trí lực lượng cảnh giới.

Cùng với đó, nghiêm cấm người dân tự ý ra hồ, đầm, sông, suối đánh bắt cá trong thời gian mưa lũ và khi hồ, đầm đang đầy nước, kể cả khi mưa đã tạnh. Các địa phương phải tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, ngăn chặn việc sử dụng thuyền, bè, kích điện hoặc phương tiện không bảo đảm an toàn.

Do mưa to liên tục trong nhiều ngày, nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh có nguy cơ sạt lở cao.

Từ ngày 13-17/9, mưa lớn đã gây ngập lụt, sạt lở, thiệt hại về nhà ở, sản xuất, giao thông và một số công trình hạ tầng trên địa bàn tỉnh. Đến nay, đã có 3 người tử vong do sạt lở đất; 252 hộ dân với hơn 1.040 nhân khẩu được di dời, sơ tán khỏi các khu vực có nguy cơ mất an toàn. Các địa phương tiếp tục rà soát nguy cơ sạt lở ảnh hưởng đến khu dân cư.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực ban, theo dõi, cảnh báo, sẵn sàng xử lý các tình huống theo phương châm “4 tại chỗ”. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Y tế chủ động lực lượng, phương tiện hỗ trợ các địa phương sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn. Hệ thống thông tin cơ sở tăng cường cảnh báo nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngập lụt; tuyên truyền để người dân chấp hành yêu cầu sơ tán của chính quyền.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc, khẩn trương triển khai nhiệm vụ; tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người do chủ quan, lơ là, chậm phát hiện nguy cơ hoặc chậm tổ chức di dời, sơ tán.

Mạnh Hùng