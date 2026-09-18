Công đoàn phường Vĩnh Phúc chăm lo đời sống người lao động

Lấy người lao động làm trung tâm, Công đoàn phường Vĩnh Phúc không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, khẳng định vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Từ các chương trình an sinh xã hội đến bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng, tổ chức Công đoàn từng bước khẳng định vai trò điểm tựa vững chắc, tin cậy, đồng hành cùng người lao động vượt khó, yên tâm làm việc và cống hiến.

Công đoàn phường Vĩnh Phúc phối hợp với Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt trao quà tặng công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách.

Xác định công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên là nhiệm vụ trọng tâm, Công đoàn phường Vĩnh Phúc đã chủ động triển khai nhiều hoạt động thiết thực, sát thực tế. Dịp Tết Nguyên đán, Công đoàn tham mưu đề nghị Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh hỗ trợ 994 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí gần 900 triệu đồng. Trong đó có 781 suất hỗ trợ, mỗi suất 1 triệu đồng; 50 voucher mua hàng tại chợ Tết trực tuyến, trị giá 500 nghìn đồng/suất; 63 phiếu mua hàng và 100 vé xe dành cho công nhân lao động (CNLĐ) có hoàn cảnh khó khăn. Công đoàn phường phối hợp với Ủy ban MTTQ phường tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, trao 10 suất quà trị giá 1,3 triệu đồng/suất tặng 10 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó, 100% Công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc phối hợp với cơ quan chuyên môn chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động. Trong Tháng công nhân, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026, Công đoàn phường phối hợp với các CĐCS trao 52 suất quà tặng CNLĐ, đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền gần 42 triệu đồng, tiếp thêm động lực giúp các gia đình vượt qua khó khăn, yên tâm lao động sản xuất.

Bên cạnh hỗ trợ đột xuất, công tác chăm lo thường xuyên cũng được duy trì hiệu quả. Các hoạt động thăm hỏi khi đoàn viên ốm đau, hiếu hỷ, hay chương trình “Mái ấm Công đoàn” được thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng, thể hiện tinh thần tương thân tương ái. Không dừng lại ở các hoạt động an sinh, Công đoàn phường Vĩnh Phúc còn tích cực phối hợp với chính quyền và các đơn vị sử dụng lao động thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Đồng chí Phùng Thị Hà - Chủ tịch Công đoàn phường cho biết: "Công đoàn thường xuyên tham gia giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách cho người lao động như: Tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, an toàn vệ sinh lao động và bữa ăn ca. Song song với đời sống vật chất, đời sống tinh thần của đoàn viên cũng được đặc biệt quan tâm. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao thường xuyên được tổ chức vào các ngày lễ lớn, tạo không khí thi đua sôi nổi, tăng cường gắn kết giữa các đoàn viên và giữa các CĐCS trên địa bàn”.

Công đoàn đã chỉ đạo các CĐCS phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, hội nghị người lao động, tổ chức đối thoại trực tiếp tại nơi làm việc. Hướng dẫn, hỗ trợ các CĐCS xây dựng, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT); đồng thời rà soát, sửa đổi, bổ sung nội dung đối với các đơn vị có TƯLĐTT sắp hết hạn, đã hết hạn hoặc không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. Chú trọng nâng cao chất lượng TƯLĐTT, đảm bảo các nội dung ký kết mang tính thiết thực, nhiều nội dung có lợi hơn so với quy định của pháp luật. 6 tháng đầu năm, trên địa bàn không xảy ra tranh chấp lao động, đình công, ngừng việc tập thể.

Những kết quả đạt được trong thời gian qua là minh chứng cho sự nỗ lực của Công đoàn phường Vĩnh Phúc. Sự đồng hành sát sao của Công đoàn không chỉ giúp người lao động an tâm làm việc mà còn góp phần quan trọng vào việc xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn luôn là điểm tựa tin cậy, cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền với đoàn viên và người lao động.

Thu Hà