Giữ cho phố phường sạch, đẹp, an toàn

Đèn đường hoạt động ổn định, cây xanh được chăm sóc, cống thoát nước thông suốt, rác thải thu gom đúng giờ là những yêu cầu thiết thực trong sinh hoạt hằng ngày, nhất là ở các đô thị. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, phân cấp rõ trách nhiệm và thống nhất cách quản lý các hạng mục công ích, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và giữ phố phường sáng, xanh, sạch, đẹp.

Hằng ngày, từ lúc phố còn thưa người, công nhân Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì đã có mặt trên các tuyến đường. Người quét hè phố, người thu gom rác, xe chuyên dụng nối nhau di chuyển theo từng khu vực, để mặt đường sạch sẽ trước giờ người và phương tiện đông lên. Kinh doanh trên đường Trần Phú, anh Nguyễn Văn Chiến cảm nhận rõ những thay đổi quanh khu vực Công viên Văn Lang. Vỉa hè thông thoáng, rác được thu gom kịp thời, việc đi lại và mua bán thuận tiện. Theo anh, giữ gìn cảnh quan cần sự phối hợp của cả đơn vị làm vệ sinh và các hộ kinh doanh. Mỗi gia đình sắp xếp hàng hóa gọn gàng, bỏ rác đúng giờ sẽ giảm đáng kể tình trạng rác tồn lại trên phố.

Theo thống kê, trong 8 tháng qua, Trung tâm Phát triển quỹ đất Phú Thọ duy trì công tác vệ sinh môi trường thông qua đơn vị cung ứng dịch vụ tại hơn 106 nghìn m2 đường phố chính, gần 60 nghìn m2 đường nội thị, khu đô thị, hơn 145 nghìn m2 hè phố và trên 31km dải phân cách. Ước tính hơn 7.000 tấn rác được thu gom, vận chuyển. Trung tâm đồng thời quản lý việc duy trì hoạt động của 27 trạm biến áp, 333 tủ điều khiển chiếu sáng và tín hiệu giao thông; chăm sóc hơn 44.000 cây tạo hình và trên 1.100 cây bóng mát tại các tuyến đường, khu vực công cộng. Đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn - Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Phú Thọ cho biết: Đơn vị đã xây dựng phương án trực, chuẩn bị nhân lực và phương tiện để xử lý các tình huống phát sinh. Công tác vệ sinh, chăm sóc cây xanh và vận hành chiếu sáng được tổ chức theo kế hoạch; vào những thời điểm đông người hoặc thời tiết bất thường, tần suất kiểm tra, thu gom và ứng trực được tăng lên.

Rác thải sinh hoạt được thu gom, vận chuyển bằng xe chuyên dụng, góp phần vệ sinh môi trường đô thị.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, toàn tỉnh hiện có 53 công viên, vườn hoa với tổng diện tích khoảng 163ha, cùng hệ thống chiếu sáng, cây xanh và thoát nước phân bố tại nhiều địa bàn. Năm 2026, ngân sách cấp tỉnh bố trí 400 tỷ đồng cho nhiệm vụ công ích đô thị và Đề án thu gom, xử lý rác thải. Ngân sách cấp xã dành khoảng 1.966 tỷ đồng cho lĩnh vực này, bình quân 13,3 tỷ đồng mỗi xã, phường; riêng 15 phường trọng điểm, khoảng 43 tỷ đồng mỗi phường. Để nguồn lực được sử dụng hiệu quả, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất và các xã, phường rà soát, phân loại tài sản thuộc 3 lĩnh vực chiếu sáng, cây xanh, thoát nước. Qua đó nhằm xác định rõ hiện trạng, địa bàn, đơn vị quản lý và nhu cầu bảo trì của từng hạng mục. Các trạm biến áp phục vụ chiếu sáng công cộng cũng được hoàn thiện hồ sơ để bàn giao cho ngành Điện theo quy định, tạo thuận lợi cho quản lý kỹ thuật và xử lý sự cố. Cùng với đó, tỉnh xây dựng cơ sở dữ liệu kỹ thuật về hạ tầng đô thị, cập nhật vị trí, quy mô, hiện trạng và đơn vị phụ trách từng công trình. Đây là cơ sở để lập kế hoạch duy tu, bố trí kinh phí, xác định thứ tự ưu tiên và xử lý kịp thời phản ánh của người dân.

Đối với chất thải rắn sinh hoạt, năm 2025 toàn tỉnh phát sinh khoảng 2.166 tấn mỗi ngày, tỷ lệ thu gom đạt trên 85%; riêng khu vực đô thị đạt 97,8%. Tỉnh tiếp tục hoàn thiện phương án thu gom, vận chuyển, xử lý theo từng địa bàn; xây dựng định mức, đơn giá sát thực tế và thí điểm phân loại rác tại nguồn. Từ năm 2027, dịch vụ công ích đô thị phải thực hiện đấu thầu công khai; kinh phí được gắn với khối lượng, tần suất và chất lượng công việc, qua đó nâng cao trách nhiệm của đơn vị cung ứng và hiệu quả sử dụng ngân sách. Tại cơ sở, xã, phường giữ vai trò theo dõi địa bàn, tiếp nhận phản ánh và phối hợp xử lý. Người dân có thể cung cấp thông tin về điểm mất sáng, cây có nguy cơ gãy đổ hoặc rác chưa được thu gom. Qua đó giúp phát hiện nhanh các vấn đề phát sinh, góp phần nâng hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ.

Rõ tài sản, rõ đơn vị phụ trách và rõ tiêu chuẩn phục vụ là 3 yêu cầu xuyên suốt trong quá trình đồng bộ quản lý hạ tầng đô thị. Mỗi hạng mục được quản lý, duy tu và vận hành hiệu quả sẽ góp phần giữ phố phường sạch đẹp, an toàn, thuận tiện hơn cho người dân.

Nguyễn Yến