Sạt lở đất - Những chú ý cần biết để đảm bảo an toàn

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Sạt lở đất là hiện tượng đất bị sạt, trượt do tác động của mưa, lũ hoặc dòng chảy. Người dân cần nắm rõ những việc nên làm, không nên làm, đồng thời có sự chuẩn bị trước, trong và sau khi thiên tai xảy ra để hạn chế phần nào những tổn hại do sạt lở đất gây ra.
baophutho.vn Ngày 18/9, Đoàn công tác của Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Đinh Công Thực - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ...
baophutho.vn Từ những sáng kiến xuất phát ngay trên dây chuyền sản xuất đến các giải pháp ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, phong trào thi đua...
baophutho.vn Lấy người lao động làm trung tâm, Công đoàn phường Vĩnh Phúc không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, khẳng định vai trò đại diện,...
baophutho.vn Đèn đường hoạt động ổn định, cây xanh được chăm sóc, cống thoát nước thông suốt, rác thải thu gom đúng giờ là những yêu cầu thiết thực trong...
baophutho.vn Ngày 17/9, Sở Nông nghiệp và Môi trường Phú Thọ ban hành Công văn số 10433/SNN&MT-TTBVTV về việc triển khai các giải pháp khắc phục thiệt...
baophutho.vn Chiều 17/9, đoàn công tác Sở Nông nghiệp và Môi trường đã kiểm tra tình hình sạt lở tại thôn Lâm Sơn, xã Cự Đồng; qua đó chỉ đạo các biện pháp...
baophutho.vn Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu các địa phương tuyệt đối không chủ quan, khẩn trương rà soát, di dời...