Sạt lở đất - Những chú ý cần biết để đảm bảo an toàn

Sạt lở đất là hiện tượng đất bị sạt, trượt do tác động của mưa, lũ hoặc dòng chảy. Người dân cần nắm rõ những việc nên làm, không nên làm, đồng thời có sự chuẩn bị trước, trong và sau khi thiên tai xảy ra để hạn chế phần nào những tổn hại do sạt lở đất gây ra.