Đề xuất nghỉ 1 ngày Văn hóa Việt Nam, không hoán đổi ngày làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 vào ngày 24/11, không hoán đổi ngày làm việc để bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu tôn vinh, phát huy giá trị văn hóa Việt Nam với yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội trong giai đoạn cuối năm.

Hình ảnh tại Lễ khai mạc Lễ hội Sen năm 2026, ngày 26/6/2026 tại Vườn hoa Lý Tự Trọng, Hà Nội. Ảnh Minh Duy

Bộ Nội vụ đã có Tờ trình số 10137/TTr-BNV gửi Thủ tướng Chính phủ bổ sung, điều chỉnh phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại Tờ trình số 10033/TTr-BNV ngày 11/9/2026

Trước đó, trong nội dung Tờ trình số 10033/TTr-BNV gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ đề xuất công chức, viên chức nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam vào thứ ba, ngày 24/11/2026 dương lịch; đồng thời, hoán đổi ngày làm việc thứ hai, ngày 23/11/2026 sang ngày nghỉ hằng tuần thứ bảy, ngày 28/11/2026 để hình thành kỳ nghỉ liên tục.

Tuy nhiên, trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Ban Tổ chức Trung ương và rà soát điều kiện thực tế, Bộ Nội vụ nhận thấy, thời điểm cuối tháng 11 là giai đoạn các cơ quan, đơn vị tập trung hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác năm; các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ sản xuất, kinh doanh, hoàn thành đơn hàng, chỉ tiêu, kế hoạch năm và chuẩn bị kế hoạch cho năm tiếp theo. Việc không thực hiện hoán đổi ngày làm việc thứ hai, ngày 23/11/2026, là phương án thận trọng, hạn chế xáo trộn lịch công tác, lịch học tập, kế hoạch sản xuất, kinh doanh và hoạt động của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Việc điều chỉnh theo hướng không hoán đổi không làm giảm ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vẫn được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương đúng ngày 24/11/2026 theo quy định. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam có thể được tổ chức linh hoạt trước, trong và sau ngày 24/11/2026, phù hợp điều kiện thực tế của từng cơ quan, địa phương, đơn vị, bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, tránh hình thức và không nhất thiết phải gắn với một kỳ nghỉ kéo dài.

Phương án điều chỉnh cũng phù hợp với tinh thần chung về bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính, duy trì nhịp độ xử lý công việc cuối năm, hỗ trợ ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh và hạn chế tác động phát sinh đối với doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp tổ chức sản xuất theo ca, kíp, đơn hàng, mùa vụ hoặc vận hành liên tục. Cách tiếp cận này bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu tôn vinh, phát huy giá trị văn hóa Việt Nam với yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội trong giai đoạn cuối năm.

Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh nội dung tại điểm a khoản 1 Mục II Tờ trình số 10033/TTr-BNV như sau: Công chức, viên chức nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam 1 ngày vào thứ ba, ngày 24/11/2026 dương lịch; không thực hiện hoán đổi ngày làm việc thứ hai, ngày 23/11/2026 sang ngày nghỉ hằng tuần thứ bảy, ngày 28/11/2026 và không đưa vào nội dung thông báo của Bộ trưởng Nội vụ.

Người lao động thuộc khối doanh nghiệp không phải là công chức, viên chức nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương vào thứ ba, ngày 24/11/2026 dương lịch theo quy định.

Các nội dung đề xuất về nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 không thay đổi.

Theo nhandan.vn