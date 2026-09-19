Thời tiết ngày 19/9: Nhiều nơi trên cả nước có mưa rào và dông

Dự báo, ngày 19/9, nhiều nơi trên cả nước có mưa rào và dông. Từ Thanh Hóa đến Huế ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông. Ảnh minh họa: Đ.T

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 19/9, khu vực Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Thành phố Hồ Chí Minh chiều và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Trên biển, ngày và đêm 19/9, khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, vùng biển phía tây khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển phía nam của khu vực giữa Biển Đông và khu vực nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 19/9 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-34 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực nam đồng bằng và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, chiều và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Nhiều mây, chiều và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C.

Theo nhandan.vn