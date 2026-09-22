Sẽ công khai danh sách đen, tên miền “rác”

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Bộ Công an đề xuất công khai danh sách đen IP, tên miền “rác” và siết chặt quản lý cuộc gọi, tin nhắn spam.
Dự thảo Nghị định chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác (thay thế Nghị định 91/2020/NĐ-CP) đang được Bộ Tư pháp thẩm định.
Thông tin từ Cục An ninh mạng, dự thảo Nghị định chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác (thay thế Nghị định 91/2020/NĐ-CP), được Bộ Công an xây dựng nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, ngăn chặn tình trạng tội phạm lợi dụng hạ tầng viễn thông và internet để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Dự thảo đang được Bộ Tư pháp thẩm định.
Theo nội dung dự thảo, Cục An ninh mạng (Bộ Công an) sẽ trực tiếp xây dựng, quản lý và vận hành Hệ thống tiếp nhận phản ánh trên Cổng thông tin quốc gia (https://nospam.vncert.vn) cùng đầu số tổng đài 5656/156.
Các cá nhân, tổ chức khi thực hiện chương trình quảng cáo qua tin nhắn phải đồng thời gửi bản sao tin nhắn đến hệ thống tiếp nhận phản ánh.
Bộ Công an sẽ xây dựng, cập nhật định kỳ và công khai danh sách đen (blacklist) các địa chỉ IP, tên miền phát tán thư điện tử rác trên Cổng thông tin quốc gia. Các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, internet, ứng dụng OTT và người quảng cáo có trách nhiệm căn cứ danh sách này để triển khai các biện pháp ngăn chặn.
Các doanh nghiệp viễn thông, internet, OTT phải tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu điều phối xử lý rác viễn thông từ Cục An ninh mạng.
Số liệu thống kê sơ bộ của Bộ Công an từ ngày 1-10-2025 đến 13-8-2026, hệ thống tổng đài 5656/156 và website nospam.vncert.vn đang quản lý hơn 1,66 triệu thuê bao trong danh sách không nhận quảng cáo, đồng thời tiếp nhận hơn 318.000 lượt phản ánh (trung bình khoảng 1.000 phản ánh/ngày).
Cơ quan chức năng nhận định, hoạt động phát tán cuộc gọi và tin nhắn rác đang biến tướng nhanh chóng từ phương thức truyền thống sang các nền tảng công nghệ cao xuyên biên giới. Kẻ gian gia tăng sử dụng dịch vụ VoIP, nền tảng OTT, SIP Trunk, đầu số ảo, sim rác và hạ tầng đặt tại nước ngoài để giả danh cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án, ngân hàng... nhằm lừa đảo.
Tính đến tháng 10-2025, toàn quốc đã ghi nhận hơn 4.200 vụ việc liên quan đến tội phạm công nghệ cao với tổng thiệt hại gần 5.000 tỷ đồng. Tin nhắn và cuộc gọi rác tiếp tục là công cụ hàng đầu được tội phạm sử dụng để tiếp cận nạn nhân, phát tán đường link chứa mã độc nhằm chiếm đoạt tài khoản và mã OTP.
Dự kiến, Nghị định mới sau khi được thông qua sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2027.
https://hanoimoi.vn/se-cong-khai-danh-sach-den-ten-mien-rac-1757549.html
Theo hanoimoi.vn
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