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Phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành Phật giáo

Chiều 7/8, tại Trung tâm Phật giáo Hùng Vương, Sở Dân tộc và Tôn giáo tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành Phật giáo đang an cư tại trường hạ Trung tâm Phật giáo Hùng Vương.

Phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành Phật giáoLãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo cho biết: Ngày 23/4/2026, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã biểu quyết thông qua Luật Tín ngưỡng, tôn giáo số 07/2026/QH16. Luật này đã được Chủ tịch nước ký Lệnh công bố số 07/2026/L-CTN ngày 26/4/2026 và sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2027.

Việc ban hành Luật mới nhằm thay thế toàn bộ Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016. Qua đó, thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng, giải quyết triệt để những bất cập thực tiễn, đồng thời đáp ứng yêu cầu tinh gọn bộ máy chính quyền và đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia.

Phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành Phật giáoCác chức sắc, chức việc, nhà tu hành tại Trung tâm Phật giáo Hùng Vương tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các chức sắc, chức việc, nhà tu hành Phật giáo được Tiến sĩ Nguyễn Thị Định - Chuyên viên cao cấp, Ban Tôn giáo Chính phủ cung cấp các thông tin về chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo, đặc biệt là những điểm mới của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2026.

Phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành Phật giáoTiến sĩ Nguyễn Thị Định - Chuyên viên cao cấp, Ban Tôn giáo Chính phủ cung cấp các thông tin về chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo.

Thông qua hội nghị nhằm đưa chủ trương, chính sách pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo đến với chức sắc, chức việc, nhà tu hành Phật giáo và mọi tầng lớp Nhân dân, tạo cơ sở để các hoạt động tôn giáo và liên quan đến tôn giáo diễn ra thuận lợi, tuân thủ pháp luật, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Lê Hoàng


Lê Hoàng

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Ban Tôn giáo Chính Phủ tín ngưỡng tôn giáo Phật giáo chủ trương chính sách hội nghị Phổ biến pháp luật Trung tâm An ninh trật tự Tinh gọn bộ máy việc nhà
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