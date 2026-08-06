Phú Thọ nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Làng trẻ em SOS

Thực hiện Quyết định số 735/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp, tổ chức lại hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam, tỉnh Phú Thọ đang triển khai các phương án tiếp nhận và tổ chức lại các đơn vị thuộc hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam trên địa bàn. Quá trình thực hiện đảm bảo nguyên tắc không làm gián đoạn hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác nguồn lực, đáp ứng yêu cầu đổi mới hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập trong giai đoạn mới.

Việc sắp xếp, tổ chức lại hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam là chủ trương lớn của Chính phủ nhằm kiện toàn mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội và giáo dục. Đối với Phú Thọ, đây không chỉ là nhiệm vụ về tổ chức bộ máy mà còn là yêu cầu bảo đảm an sinh đối với hàng trăm trẻ em, học sinh và người lao động đang sinh hoạt, học tập và làm việc tại các đơn vị thuộc hệ thống SOS.

Ngay sau khi Quyết định số 735/QĐ-TTg được ban hành, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành xây dựng phương án tiếp nhận nguyên trạng các đơn vị thuộc hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam. Ngày 17/6/2026, tỉnh đã hoàn thành việc tiếp nhận 4 đơn vị gồm: Làng trẻ em SOS Việt Trì, Trường Mẫu giáo SOS Việt Trì, Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Việt Trì và Trường Trung cấp nghề Hermann Gmeiner Việt Trì.

Vui Tết Trung thu tại Làng trẻ em SOS Việt Trì.

Theo Sở Y tế, khó khăn lớn nhất trong quá trình sắp xếp là 4 đơn vị hoạt động ở 4 lĩnh vực khác nhau; mỗi đơn vị có cơ chế tổ chức, tài chính và cơ sở pháp lý riêng. Vì vậy, việc tiếp nhận mới hoàn thành bước chuyển giao chủ thể quản lý, trong khi việc xác lập mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động, quản lý tài chính, tài sản và nhân sự cần được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ. Quan điểm xuyên suốt của tỉnh là việc sắp xếp phải bảo đảm tinh gọn, hiệu quả nhưng không làm ảnh hưởng đến hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em; đồng thời giữ vững quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, học sinh và các đối tượng liên quan.

Làng trẻ em SOS Việt Trì đang chăm sóc 117 trẻ, trong đó, 26 trẻ thuộc đối tượng hưởng chính sách theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP. Để bảo đảm các em tiếp tục được nuôi dưỡng, học tập và hỗ trợ phát triển toàn diện sau khi chuyển đổi mô hình, UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì xây dựng chính sách trợ giúp xã hội đặc thù, trình HĐND tỉnh xem xét ban hành từ năm 2027.

Theo phương án được đề xuất, Làng trẻ em SOS Việt Trì sẽ được tổ chức lại thành Cơ sở 2 của Trung tâm Công tác xã hội Vĩnh Phúc. Mô hình mới kế thừa toàn bộ cơ sở vật chất, đội ngũ nhân viên và trẻ em hiện có, tiếp tục duy trì hoạt động chăm sóc tại địa điểm cũ. Việc tổ chức theo mô hình này vừa bảo đảm không phát sinh đầu mối đơn vị sự nghiệp mới, vừa duy trì sự ổn định môi trường sống của trẻ em trong giai đoạn chuyển tiếp.

Học sinh Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Việt Trì biểu diễn văn nghệ nhân dịp kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Sau khi giải thể mô hình ngoài công lập đối với Trường Mẫu giáo SOS Việt Trì, tỉnh dự kiến thành lập Trường Mầm non Hương Trà theo loại hình trường công lập tự chủ chi thường xuyên. Nhà trường tiếp nhận nguyên trạng 167 trẻ, kế thừa toàn bộ 17 cán bộ, giáo viên, nhân viên và dự kiến duy trì quy mô khoảng 224 học sinh/năm trong những năm học tới.

Việc chuyển đổi Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Việt Trì thành Trường Phổ thông Lạc Hồng được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết nhu cầu học tập ngày càng tăng tại trung tâm tỉnh. Theo báo cáo, tại thành phố Việt Trì (trước đây) có 12 cơ sở giáo dục có cấp THPT, trong đó có 4 trường công lập, tỷ lệ học sinh sau THCS được học tại trường THPT công lập bình quân 5 năm chỉ đạt khoảng 40 - 45%, thấp hơn khoảng 23% so với mức bình quân toàn tỉnh. Trong khi đó, mỗi năm, Trường Hermann Gmeiner dạy từ 100 - 150 trẻ em mồ côi của Làng SOS và khoảng 1.100 học sinh ngoài cộng đồng, góp phần giảm áp lực cho các trường công lập trên địa bàn. Sau khi chuyển đổi, Trường Phổ thông Lạc Hồng sẽ duy trì quy mô 31 lớp, tạo thêm cơ hội tiếp cận giáo dục công lập cho học sinh khu vực Việt Trì và các địa phương lân cận.

Đối với giáo dục nghề nghiệp, Trường Trung cấp nghề Hermann Gmeiner Việt Trì sẽ được tổ chức lại thành Trường Trung cấp Kỹ thuật - Công nghệ Phú Thọ, tiếp tục đào tạo 6 ngành nghề trình độ trung cấp đang có nhu cầu tuyển dụng cao như điện công nghiệp, cơ khí, điện tử, hàn, quản trị mạng và kỹ thuật máy lạnh. Nhà trường duy trì các chương trình hợp tác với doanh nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực kỹ thuật cho các khu công nghiệp của tỉnh.

Theo phương án sắp xếp, toàn bộ đất đai, tài sản, trang thiết bị của các đơn vị được bàn giao nguyên trạng để tiếp tục phục vụ hoạt động chăm sóc, giáo dục. Cùng với đó, tỉnh xây dựng phương án tiếp nhận, bố trí toàn bộ đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ điều kiện, ưu tiên tuyển dụng vào viên chức khi được giao chỉ tiêu biên chế. Qua đó, bảo đảm quyền lợi người lao động và duy trì ổn định hoạt động của các đơn vị sau chuyển đổi.

Hồng Nhung