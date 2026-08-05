Tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên Trang Thông tin điện tử Hội Nông dân tỉnh

Trong hai ngày 4 và 5/8, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Hội Nông dân các xã Tiên Lữ, Bình Nguyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên Trang Thông tin điện tử Hội Nông dân tỉnh.

Các học viên trao đổi tại lớp tập huấn.

Tại lớp tập huấn, học viên được nghe các báo cáo viên của Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ truyền đạt một số nội dung trọng tâm: Quán triệt, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thông tin, tuyên truyền; kỹ năng viết tin, bài phản ánh, bài tuyên truyền, bài viết về gương điển hình tiên tiến; kỹ năng chụp ảnh, quay video bằng điện thoại thông minh; biên tập hình ảnh, video phục vụ công tác tuyên truyền; kỹ năng tuyên truyền trên mạng xã hội; nhận diện, phòng ngừa thông tin xấu độc, tin giả; bảo đảm an toàn thông tin trên môi trường mạng...

Bên cạnh đó, các học viên cùng thảo luận cách viết một tin, bài đúng thể loại, thu hút người đọc, xây dựng bố cục bài viết hợp lý, kỹ năng chụp ảnh...

Thông qua lớp tập huấn, học viên được trang bị những kiến thức, kỹ năng về công tác thông tin, tuyên truyền; nâng cao năng lực viết tin, bài, chụp ảnh, quay, dựng video, khai thác và sử dụng hiệu quả các nền tảng số phục vụ công tác tuyên truyền của Hội. Đồng thời, bồi dưỡng kỹ năng phát hiện, lựa chọn, xây dựng các tin, bài phản ánh hoạt động của các cấp Hội và phong trào nông dân. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trang Thông tin điện tử Hội Nông dân tỉnh và các nền tảng truyền thông số của Hội.

Đinh Tú