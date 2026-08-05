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Trên 500 lao động tham gia phiên giao dịch việc làm

Trung tâm Dịch vụ việc làm Phú Thọ (Cơ sở 1) vừa tổ chức 2 phiên giao dịch việc làm, thu hút trên 500 người lao động đến tìm hiểu thông tin, tư vấn và kết nối việc làm.

Tham gia các phiên giao dịch còn có 15 doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh. Các doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng gần 1.400 lao động ở các lĩnh vực: Sản xuất dược phẩm, điện tử, cơ khí, sản xuất tiểu thủ công nghiệp, may mặc...

Trên 500 lao động tham gia phiên giao dịch việc làm&nbsp;Các doanh nghiệp hướng dẫn, tư vấn vị trí việc làm cho người lao động tại phiên giao dịch việc làm.

Tại các phiên giao dịch việc làm, người lao động được phỏng vấn sơ tuyển trực tiếp với doanh nghiệp để trao đổi về vị trí việc làm, mức lương, chế độ đãi ngộ và môi trường làm việc. Bên cạnh hoạt động tuyển dụng, người lao động được tư vấn về chính sách việc làm, bảo hiểm thất nghiệp, học nghề, nâng cao kỹ năng; hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính và giới thiệu các chương trình đưa lao động đi làm việc tại nước ngoài như Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc...

Việc tổ chức các phiên giao dịch việc làm góp phần tăng cường tư vấn, định hướng nghề nghiệp, kết nối cung - cầu lao động, tạo điều kiện để người lao động - nhất là lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp sớm quay trở lại thị trường lao động. Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp tuyển dụng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

Thời gian tới, Trung tâm Dịch vụ việc làm Phú Thọ (Cơ sở 1) sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phiên giao dịch việc làm, mở rộng mạng lưới doanh nghiệp tham gia và đẩy mạnh chuyển đổi số, góp phần phát triển thị trường lao động hiện đại, bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ngọc Tuấn


Ngọc Tuấn

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Giao dịch Doanh nghiệp Người lao động Trung tâm dịch vụ việc làm Định hướng nghề nghiệp Bảo hiểm thất nghiệp Môi trường làm việc Tư vấn Tuyển dụng Thủ tục hành chính
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