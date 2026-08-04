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Thời tiết ngày 4/8: Mưa rào và dông ở nhiều nơi trên cả nước, cục bộ có nơi mưa rất to

Dự báo, ngày 4/8, nhiều nơi trên cả nước có mưa rào và dông, trong đó Bắc Bộ sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Thời tiết ngày 4/8: Mưa rào và dông ở nhiều nơi trên cả nước, cục bộ có nơi mưa rất to

Dự báo khu vực Hà Nội có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Ảnh minh họa: Đ.T

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực Hà Nội có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.

Từ chiều nay 4/8 đến đêm 5/8, khu vực Bắc Bộ và bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 70-140mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Khu vực tây Bắc Bộ, Tuyên Quang và Thanh Hóa có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Trên biển, ngày và đêm nay ở Vịnh Bắc Bộ, khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa) có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 4/8 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-33 độ C.

Phía tây Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Phía đông Bắc Bộ: Có mây, sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Phía bắc nhiều mây, sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Duyên hải nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc chiều tối có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 33-35 độ C.

Theo nhandan.vn


Theo nhandan.vn

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