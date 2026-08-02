Diện mạo văn hóa mới ở Tam Sơn

Dòng sông Lô chảy qua địa phận xã Tam Sơn không chỉ bồi đắp cho những nương ngô, bãi mía xanh ngút ngàn, mà còn là chứng nhân cho một giai đoạn chuyển mình lịch sử. Sau cột mốc sáp nhập mang tính bước ngoặt, Tam Sơn hôm nay không còn là những đơn vị hành chính riêng lẻ, mà đã trở thành một chỉnh thể thống nhất, vận hành trơn tru với “tư duy số” và định hướng “nông nghiệp hàng hóa”, từng bước khẳng định vị thế trên vùng Đất Tổ.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tam Sơn hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính, đảm bảo nhanh chóng, đúng quy định.

Nhịp sống mới ở làng quê số

Những ngày tháng Bảy, trên những tuyến đường bê tông khang trang nối liền trung tâm xã với các khu dân cư, diện mạo Tam Sơn đổi thay rõ nét. Sau khi thị trấn Tam Sơn sáp nhập với các xã Tân Lập, Đồng Quế, địa phương nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy sức mạnh đoàn kết, tạo động lực cho phát triển.

Không chỉ khởi sắc về kinh tế, Tam Sơn còn chuyển mình mạnh mẽ trong xây dựng đời sống văn hóa gắn với chuyển đổi số. Từ cơ quan hành chính đến các khu dân cư, hạ tầng số đang từng bước hình thành phương thức quản lý, sinh hoạt hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.

Thôn Then là một điểm sáng của sự đổi thay ấy. Thôn có 248 hộ với 950 nhân khẩu, Chi bộ gồm 44 đảng viên và đang duy trì hiệu quả 15 mô hình “Dân vận khéo”, góp phần xây dựng đời sống văn hóa, thúc đẩy chuyển đổi số ở cơ sở. Đồng chí Nguyễn Thị Tân - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Then chia sẻ: “100% đảng viên trong Chi bộ đã đăng ký, cài đặt và sử dụng thành thạo phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử. Thông qua nhóm Zalo và Sổ tay điện tử, tài liệu, nghị quyết được gửi kịp thời, giúp đảng viên chủ động nghiên cứu trước mỗi kỳ sinh hoạt. Việc tổng hợp ý kiến sau họp cũng nhanh gọn, khoa học hơn rất nhiều". Để nghị quyết của Đảng thực sự đi vào cuộc sống, Chi bộ thôn Then lựa chọn khâu đột phá là ứng dụng công nghệ thông tin và phát huy vai trò tiền phong của đảng viên. Khi đảng viên thông suốt và làm trước, Nhân dân sẽ tin tưởng làm theo.

Không chỉ trong công tác Đảng, phong trào đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở thôn Then cũng ghi dấu ấn sâu đậm nhờ sự đồng lòng của các đoàn thể. Đời sống vật chất của người dân nâng cao, thu nhập bình quân đạt 85 triệu đồng/người/năm đã tạo tiền đề cho đời sống tinh thần phát triển; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 99%. Bà Lê Thị Tính - Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Then phấn khởi cho biết: “Mặt trận và các đoàn thể luôn xông xáo đi đầu. Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền và ứng dụng “Mặt trận số”, bà con nắm bắt chủ trương rất nhanh. Sự thay đổi rõ nhất ở thôn chúng tôi chính là ý thức của người dân về xây dựng nếp sống văn minh”.

Chuyển đổi số cũng tạo chuyển biến rõ nét trong cải cách hành chính. Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tam Sơn, 100% thủ tục đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến toàn trình; 100% hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt. Đang thực hiện thủ tục đất đai trên điện thoại, chị Hà Thị Hồng (thôn Như Sơn) chia sẻ: Nhờ sự hướng dẫn tận tình của cán bộ xã, người dân không còn phải đi lại nhiều hay chờ đợi như trước.

Đột phá tư duy nâng tầm giá trị

Để có được diện mạo khởi sắc hôm nay, Tam Sơn xác định xây dựng Đảng là nền tảng, chuyển đổi số là động lực phát triển. Đảng ủy xã đổi mới phương thức lãnh đạo, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; 100% văn bản (trừ văn bản mật) được xử lý trên môi trường điện tử, 100% cán bộ, công chức được đánh giá bằng chỉ số KPI; các chi, đảng bộ trực thuộc đều sử dụng Bản tin sinh hoạt chi bộ điện tử và chữ ký số trong xử lý văn bản.

Trong phát triển kinh tế, Tam Sơn chuyển mạnh sang sản xuất nông nghiệp hàng hóa ứng dụng công nghệ cao. Trên diện tích gieo trồng gần 870ha, người dân phát triển nhiều cây trồng giá trị như thanh long ruột đỏ, nho, dưa chuột và đặc sản “bí tiến vua”. Điển hình là mô hình “Trang trại thông minh ứng dụng IoT và chuyển đổi số trong sản xuất rau quả giá trị cao” tại Nông Trại Đồng Quê (thôn Quế Trạo B) do anh Tô Quốc Kim làm chủ. Với quy mô hơn 3ha, nông trại đầu tư hệ thống nhà màng công nghệ cao trồng nho Mẫu Đơn Hàn Quốc, dưa lưới cùng các loại cây ăn quả như táo, ổi, dứa. Toàn bộ quy trình tưới tiêu tự động điều khiển qua điện thoại, kết hợp cảm biến IoT đo nhiệt độ, độ ẩm và hệ thống cảnh báo từ xa. Trung bình mỗi ngày nông trại đón 50 - 60 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm. Anh Tô Quốc Kim chia sẻ: “Làm nông nghiệp hiện đại không thể dựa vào kinh nghiệm thuần túy hay trông chờ vào thời tiết. Việc mạnh dạn đưa công nghệ IoT và chuyển đổi số vào sản xuất không chỉ giúp kiểm soát chính xác quy trình sinh trưởng của cây trồng, tối ưu chi phí mà còn nâng cao chất lượng nông sản".

Mô hình trồng nho Mẫu Đơn ứng dụng công nghệ IoT kết hợp du lịch trải nghiệm tại Nông Trại Đồng Quê.

6 tháng đầu năm 2026, tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm của xã đạt trên 10%; tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 272,2 tỷ đồng (đạt 101% dự toán tỉnh giao); thu nhập bình quân đầu người đạt 72 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm sâu xuống dưới 0,46%. Đồng chí Lê Đăng Tâm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tam Sơn khẳng định: “Đảng bộ xã Tam Sơn xác định, việc sáp nhập đơn vị hành chính không chỉ là sự hợp nhất về mặt địa lý hay dân số, mà quan trọng hơn là tạo ra không gian phát triển mới với tư duy quản lý mới. Chúng tôi lấy chuyển đổi số làm khâu đột phá, lấy phát triển văn hóa - xã hội làm nền tảng vững chắc và lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền. Trong thời gian tới, Tam Sơn sẽ tiếp tục hoàn thiện quy hoạch đô thị, phát triển dịch vụ du lịch quanh khu vực hồ Bò Lạc, đồng thời giữ gìn trọn vẹn bản sắc văn hóa truyền thống của vùng Đất Tổ”.

Sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại đang tạo nên diện mạo mới cho Tam Sơn. Toàn xã có 7/31 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, trên 90% gia đình đạt danh hiệu văn hóa; hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao được đầu tư đồng bộ, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân. Trên hành trình phát triển, Tam Sơn đang vững bước với nền tảng văn hóa giàu bản sắc, kinh tế ngày càng khởi sắc và sự đồng lòng của cấp ủy, chính quyền cùng Nhân dân, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững.

Ngọc Thắng