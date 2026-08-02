Lan tỏa văn hóa đọc ở Tam Dương Bắc

Trong bối cảnh chuyển đổi số phát triển mạnh mẽ, việc duy trì và phát triển văn hóa đọc vẫn giữ vai trò quan trọng nâng cao tri thức, bồi đắp nhân cách và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Những năm gần đây, xã Tam Dương Bắc đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm đưa sách đến gần hơn với người dân. Từ hệ thống tủ sách cộng đồng đến các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam đã góp phần hình thành thói quen đọc sách trong Nhân dân, tạo nên nét đẹp văn hóa trong đời sống cộng đồng.

Người cao tuổi thôn Chiến Thắng dành thời gian đọc sách, báo tại Nhà văn hóa thôn.

Nhận thức rõ vai trò của sách đối với sự phát triển của mỗi cá nhân và xã hội, cấp ủy, chính quyền xã Tam Dương Bắc luôn quan tâm đầu tư, xây dựng các thiết chế phục vụ nhu cầu đọc của người dân. Hiện nay, toàn xã có 152 tủ sách cộng đồng, trong đó 38 nhà văn hóa đều được bố trí tủ sách phục vụ Nhân dân. Hệ thống tủ sách thường xuyên được bổ sung đầu sách với khoảng 200 đầu sách thuộc nhiều lĩnh vực như lịch sử, pháp luật, văn hóa địa phương, khoa học kỹ thuật, phát triển kinh tế, kỹ năng sống, chăm sóc sức khỏe, giáo dục gia đình...

Không chỉ chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, địa phương còn quan tâm tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, giới thiệu sách, trưng bày sách, giao lưu, tuyên truyền về giá trị của việc đọc. Bình quân mỗi năm có khoảng 4.000 lượt người tham gia hoạt động đọc sách và hưởng ứng các chương trình phát triển văn hóa đọc trên địa bàn.

Đồng chí Vũ Thị Kim Anh - Phó Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã cho biết: Phát triển văn hóa đọc là một trong những nhiệm vụ được địa phương quan tâm nhằm xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Xã chỉ đạo duy trì hiệu quả các tủ sách cộng đồng, khuyến khích các thôn, khu dân cư thường xuyên bổ sung đầu sách mới, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân, nhất là thanh thiếu nhi hình thành thói quen đọc sách. Qua đó, văn hóa đọc ngày càng lan tỏa, trở thành hoạt động thường xuyên trong đời sống của nhiều gia đình.

Điểm đáng ghi nhận là phong trào đọc sách tại Tam Dương Bắc không chỉ diễn ra trong trường học mà đã lan rộng ở các khu dân cư. Đặc biệt, địa phương xác định gia đình là nền tảng quan trọng để hình thành thói quen đọc cho trẻ nhỏ. Vì vậy, việc khuyến khích cha mẹ cùng đọc sách với con, tạo góc đọc trong gia đình được quan tâm thực hiện. Đến nay, 100% gia đình được tuyên truyền về vai trò của việc hình thành thói quen đọc sách cho trẻ em. Nhiều gia đình coi đọc sách là hoạt động sinh hoạt chung, góp phần xây dựng môi trường học tập suốt đời trong cộng đồng.

Tại nhà văn hóa thôn Chiến Thắng, tủ sách cộng đồng đã trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều người dân sau những giờ lao động, sinh hoạt. Không gian đọc được bố trí gọn gàng, thuận tiện, tạo điều kiện để mọi người dễ dàng tiếp cận với sách, báo.

Nhiều học sinh đến Nhà văn hóa thôn Chiến Thắng đọc sách, góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Ông Nguyễn Xuân Quang - Bí thư Chi bộ thôn Chiến Thắng chia sẻ: Sau khi tham gia hoạt động thể dục, thể thao tại nhà văn hóa, nhiều người dân dành thêm thời gian vào phòng đọc để tìm hiểu thông tin, kiến thức qua sách, báo. Hiện tủ sách của thôn có trên 1.000 quyển với rất nhiều đầu sách về lịch sử, văn hóa các dân tộc, nghiên cứu khoa học, Báo Phú Thọ, các loại báo khác và nhiều sách hướng dẫn sản xuất nông nghiệp. Đây là nguồn tài liệu bổ ích giúp người dân cập nhật kiến thức, phục vụ lao động sản xuất và nâng cao hiểu biết.

Không chỉ người lớn, học sinh trên địa bàn cũng tích cực tham gia đọc sách. Với các em, sách không chỉ là nguồn tri thức mà còn giúp mở rộng hiểu biết, rèn luyện kỹ năng tự học và nuôi dưỡng những ước mơ. Em Nguyễn Bình An, học sinh lớp 8, Trường THCS Đồng Tĩnh chia sẻ: Sau giờ học, em thường dành thời gian đến nhà văn hóa đọc sách. Em thích đọc các cuốn sách về lịch sử, khoa học và kỹ năng sống. Những kiến thức trong sách giúp em học tập tốt hơn, biết thêm nhiều điều bổ ích về cuộc sống.

Văn hóa đọc không chỉ giúp mỗi người nâng cao kiến thức mà còn tạo môi trường sinh hoạt văn hóa lành mạnh, tăng cường sự gắn kết cộng đồng. Những tủ sách cộng đồng tại các nhà văn hóa thực sự trở thành nơi mọi người cùng chia sẻ tri thức và lan tỏa tinh thần học tập suốt đời.

Với những cách làm thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế, phong trào phát triển văn hóa đọc ở Tam Dương Bắc từng bước đi vào chiều sâu. Những trang sách không chỉ mang đến tri thức mà còn góp phần bồi dưỡng nhân cách, xây dựng con người mới, hình thành xã hội học tập và tạo nền tảng vững chắc cho phát triển văn hóa, xã hội của địa phương.

Dương Chung