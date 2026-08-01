Xã Bình Phú: Thành lập 2 Công đoàn cơ sở doanh nghiệp

Ngày 31/7, Công đoàn xã Bình Phú tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Công đoàn cơ sở tại Công ty TNHH Công nghệ Xinlijia Việt Nam và Công ty TNHH Nawoon FNC. Tới dự có đồng chí Trần Thị Giang - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban Công đoàn Khu công nghiệp, Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ.

Công ty TNHH Công nghệ Xinlijia Việt Nam là doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài, đặt tại Cụm công nghiệp Tử Đà - An Đạo, đi vào hoạt động từ tháng 1/2025, hiện có 92 lao động. Công ty TNHH Nawoon FNC hoạt động từ tháng 8/2021, có trụ sở tại xã Bình Phú với 121 lao động.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, Công đoàn xã Bình Phú đã công bố các quyết định kết nạp 213 công nhân, lao động vào tổ chức Công đoàn Việt Nam; quyết định thành lập Công đoàn cơ sở và công nhận Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn cơ sở của 2 doanh nghiệp.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đại diện Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở 2 doanh nghiệp khẳng định sẽ xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; phát huy vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; phối hợp với người sử dụng lao động xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, góp phần thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững.

Đồng chí Trần Thị Giang - Phó Trưởng Ban Công đoàn Khu công nghiệp, Liên đoàn Lao động tỉnh trao quyết định cho Công ty TNHH Công nghệ Xinlijia Việt Nam.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh và xã Bình Phú trao quyết định và tặng hoa cho Công ty TNHH Công nghệ Nawoon FNC.

Việc thành lập Công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp tiếp tục khẳng định sự quan tâm của tổ chức Công đoàn trong phát triển đoàn viên, mở rộng phạm vi hoạt động tại khu vực doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động và xây dựng quan hệ lao động ổn định trên địa bàn xã Bình Phú.

Bích Liên - Đặng Khánh